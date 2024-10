L’allegriano per eccellenza non ce l’ha fatta: esonerato con effetto immediato | Contratto strappato

Uno dei seguaci dell’ex allenatore di Milan e Juventus è stato sollevato dal suo incarico nelle ultime ore.

La sua popolarità è talmente tanto forte ormai da far parlare di sé anche quando non è su alcuna panchina di Serie A o di altre squadre importanti. Il suo nome e la sua figura sono ormai entrate a far parte stabilmente del circolo mediatico calcistico e difficilmente ne usciranno a breve.

Massimiliano Allegri rappresenta un fenomeno e un caso di studio davvero interessante. Ha vinto tanto nella sua carriera. Sei Scudetti, cinque con la Juventus e uno con il Milan, una manciata di Coppe Italia e Supercoppe italiane ed ha anche disputato due finali di Champions League, anche se poi le ha perse.

Negli ultimi anni, però, si è creato, forse anche un po’ ad arte, una sorta di personaggio. Quello del calcio semplice, del “Horto Muso“, del “Meglio cinque 1-0 che un 5-0”, dei calciatori forti che decidono i risultati e non le tattiche e i moduli, del calcio tutto difesa, ripartenza e contropiede.

Attorno a queste dichiarazioni, alcune realmente dette altre che possono essere descritte come leggende metropolitane, è nato il personaggio di Max Allegri e di tutti quelli che si sono posti dalla sua parte o dalla parte opposto. E, così, la faida si è fatta sempre più cruenta e le ultime tre stagioni alla Juventus sono andate avanti seguendo queste due contrapposizioni.

Allegri, per ora nessuna proposta interessante

Ora che non è più l’allenatore della Juve, poi, si continua a fare il confronto tra il suo calcio ed i suoi risultati e quello di Thiago Motta, così come si continua a trovare chi lo accusa a prescindere e chi, invece, potrebbe essere denominato come una: “vedova di Allegri”.

Quello che è mancato fino ad oggi, però, è stato l’interessamento di squadre importanti verso la sua figura ed il suo profilo. Soltanto qualche settimana fa, si è parlato di un suo possibile ritorno al Milan al posto di Paulo Fonseca, ma era soltanto un’ipotesi remota da prendere in considerazione insieme a tante altre.

Amelia, l’Olbia decide per il suo esonero

Un suo ex calciatore, proprio ai tempi del Milan, che più volte ha parlato di Allegri e di quanta stima avesse nei suoi confronti come allenatore, intanto, è stato appena esonerato. Parliamo di Marco Amelia che nel 2011 ha vinto uno Scudetto in rossonero proprio con il tecnico livornese in panchina. L’ex estremo difensore, tra le altre, anche del Livorno, non guiderà più l’Olbia.

Il club sardo, ultimo in classifica nel girone G della Serie D, con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate di campionato, ha perso l’ultimo match per 2-1 sul campo dell’Anzio. Una sconfitta che è quindi costata cara ad Amelia che è stato sollevato dal suo incarico dopo poco più di un mese dall’inizio del torneo.