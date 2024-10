Gasperini, addio all’altro bomber della squadra: la sfortuna si abbatte su Bergamo | Stop lunghissimo

Il tecnico nerazzurro non sta vivendo un buon momento di stagione, soprattutto in campionato. Ecco, intanto, un altro stop per infortunio.

La stagione dell’Atalanta continua ad essere piena di alti e bassi e, a fronte di un ottimo esordio in Champions League, con il pareggio casalingo a reti bianche contro l’Arsenal, che poteva essere tranquillamente una vittoria se Retegui avesse realizzato il rigore concesso dal direttore di gara, il campionato della Dea continua a non decollare.

Fin qui, infatti, sono già arrivate tre sconfitte, quattro se si conta anche quella in Supercoppa Europea contro il Real Madrid a metà agosto, e tantissime reti subite. Dopo la perentoria vittoria per 4-0 in casa del Lecce alla prima giornata, infatti, i bergamaschi hanno perso a Torino ed a Milano contro l’Inter.

Poi, dopo il bello ed importante successo casalingo contro la Fiorentina, ecco la sconfitta contro il Como per 3-2. Una debacle totalmente inaspettata, arrivata dopo un inizio di secondo tempo terribile e che ha una volta di più ricalcato i problemi difensivi della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta, infatti, con i dodici gol presi nelle prime sei partite di campionato, resta la peggiore difesa dell’intero torneo e continua a concedere troppe occasioni alle avversarie. Anche a Bologna non è stata del tutto impermeabile e, nonostante la superiorità numerica durata quasi un tempo, non è riuscita a portare a casa i tre punti.

Atalanta, ancora problemi dall’infermeria per Gasp

Problemi che Gasperini spera di risolvere nel più breve tempo possibile, ma che derivano anche da un’infermeria che, insieme alle turbolenze di mercato di fine agosto, non lo hanno aiutato a lavorare al meglio con tutta la rosa a disposizione. Il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Scamacca e Scalvini per tutto il resto del 2024 ed anche oltre.

Due problemi gravi che gli arrivi di Retegui e Kossonou dal mercato stanno cercando di smussare. Altri guai, però, sono arrivati soprattutto in difesa, con gli infortuni di Toloi e Hien che hanno limitato le scelte del tecnico atalantino per quel che riguarda il reparto arretrato.

Atalanta, stop di circa un mese per Marco Brescianini

Nel match di Bologna, inoltre, un’altra tegola si è abbattuta sull’Atalanta. Poco prima della fine del primo tempo, infatti, si è fermato per un problema muscolare anche Marco Brescianini. Il centrocampista offensivo, arrivato in estate dal Frosinone, e soffiato alla concorrenza del Napoli di Antonio Conte, ha accusato un infortunio bicipite femorale sinistro.

Gli esami effettuati nella giornata di lunedì hanno evidenziato una lesione di secondo grado e, quindi, uno stop che sarà almeno di un mese. Un altro problema serio per Gasperini che dovrà rinunciare ad un elemento prezioso della rosa che si era già subito inserito nei meccanismi del suo nuovo allenatore. segnando anche due gol. Ora, dovrà stare ai box e, probabilmente, ci sarà molto più spazio per Lazar Samardzic.