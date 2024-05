Marotta come Oronzo Canà: colpo annunciato in pompa magna | Ma i tifosi sono delusi: non sanno chi sia

L’amministratore delegato nerazzurro sta lavorando in vista della prossima stagione e ha puntato un talento poco conosciuto.

Il prestito di oltre 400 milioni di euro che arriverà dal Fondo Pimco e che andrà a ripagare quello di Oaktree, farà tirare un grosso sospiro di sollievo a Zhang, proprietario dell’Inter, ma anche ai suoi dirigenti e tifosi. Un passo importante che potrà far partire le trattative per rinnovi e acquisti.

Dopo l’arrivo a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che sarà ufficializzato dopo il 30 gougno 2024, infatti, i dirigenti interisti, Marotta e Ausilio in primis, saranno chiamati a chiudere i due rinnovi di contratto fondamentali che riguardano l’allenatore, Simone Inzaghi ed il Capitano e bomber, Lautaro Martinez.

Dopo la chiusura di queste due trattative, sulla cui buona riuscita non ci sono grossi dubbi, sarà tempo di continuare a pensare alla campagna di rafforzamento che dovrà rendere l’Inter ancora più competitiva di quanto lo sia tutt’ora, soprattutto per poter puntare anche a fare bene nella prossima Champions League e nel nuovissimo Mondiale per Club in programma nell’estate 2025.

Dopo aver rinforzato centrocampo ed attacco, per Marotta e Ausilio sarà tempo di fare quelle plusvalenze necessarie che poi permetteranno al club di poter operare sul mercato in entrata, con l’obiettivo di regalare ad Inzaghi almeno un difensore centrale, un esterno e magari anche il colpo tanto sognato in attacco (con Albert Gudmundsson che resta in pole).

Mercato Inter, occhi sul giapponese Sugawara

Molto passerà ovviamente dalle cessioni che potranno riguardare soltanto alcuni giovani attualmente in prestito (il portiere Stankovic e Valentin Carboni su tutti) oppure anche calciatori dell’attuale rosa non indispensabili nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Su tutti, infatti, il sacrificato e sacrificabile potrebbe essere Denzel Dumfries, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e non intende rinnovarlo.

Se dovesse partire l’olandese l’Inter si rivolgerebbe proprio in Olanda per reperire il suo sostituto. Si tratta di Yukinari Sugawara, esterno giapponese che in questa stagione si è messo particolarmente in mostra con la maglia dell’Az Alkmaar e che, anche se risulta sconosciuto ai più, ha già vestito la maglia della sua Nazionale.

Mercato, i colpi arrivati dall’Az in Serie A negli ultimi tempi

L’Az Alkmaar, inoltre, è sinonimo di garanzia di successo per quanto riguarda le squadre italiane ed il mercato in entrata degli ultimi anni. La bottega olandese è risultata essere di ottima qualità ed allo stesso tempo non particolarmente cara.

Sono arrivati, nelle ultime stagioni, proprio dall’Az, infatti, calciatori che stanno facendo la differenza nel nostro campionato. Koopmeiners, su tutti, fu acquistato dall’Atalanta nell’estate 2021 per 14 milioni più dieci di bonus; Gudmundsson arrivò a Genova a gennaio 2023 per appena un milione e 200 mila euro; mentre la scorsa estate Milan e Bologna si sono assicurati, sempre dallo stesso club olandese, calciatori importanti come Tijjani Reijnders (19+4 milioni) e Sam Beukema (9 milioni).