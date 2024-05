“Sto fenomeno è abbonato alle triplette” | Lotito ha trovato l’erede di Pedro: viene dalla Serie B

La Lazio ha scelto il nuovo trequartista che sostituirà il partente Pedro, viene dalla Serie B ma ha esperienza da vendere e numeri importanti sotto porta

La Lazio è già in vacanza. La stagione sta per concludersi con la qualificazione alla prossima Europa League, un bicchiere mezzo pieno al termine di un’annata di alti e bassi e con un sostanziale cambiamento quando Igor Tudor è subentrato al dimissionario Maurizio Sarri, con due mesi che sono stati utili per ambientarsi nel nuovo contesto e fare le prime valutazioni sull’organico a disposizione.

Alcuni giocatori chiave delle scorse stagioni lasceranno Formello, a partire da Ciro Immobile che ha perso progressivamente il posto da titolare a favore di Castellanos e che sembra propenso a provare un’esperienza all’estero, in particolar modo in Arabia Saudita.

Dovrebbero andarsene anche Felipe Anderson, pronto a tornare a giocare in Brasile, Alessio Romagnoli, Luis Alberto e Pedro, con una rivoluzione prevista nella trequarti che sarà quindi priva di alcuni interpreti di spessore.

Compito del direttore sportivo biancoceleste sarà quello di individuare i profili migliori sul mercato per tenere alto il tasso tecnico dell’organico, tenendo anche conto delle indicazioni tattiche fornite da mister Tudor.

Il nuovo nome per la trequarti della Lazio, viene dalla Serie B

Piace Fabio Borini, protagonista di una stagione molto positiva in Serie B con la maglia della Sampdoria, capace di prendersi sulle spalle la squadra soprattutto nel complicato girone d’andata e autore di una pregevole tripletta nell’ultimo turno di campionato in cui i blucerchiati sono passati corsari sul campo del Catanzaro.

Adesso il club di Genova disputerà i play-off e si presenta come una possibile outsider, contando anche su un buon momento di forma complessivo. Primo impegno contro il Palermo, altra piazza storica del calcio italiano.

Perché Borini può essere un buon acquisto per la Lazio

Borini ha l’esperienza giusta per tornare a giocare ad alti livelli in Serie A e in Europa. I numeri sono dalla sua parte e Tudor lo stima molto. Un jolly interessante da schierare in una stagione, la prossima, che sarà ricca di impegni per la Lazio.

Non sarà il pezzo pregiato del mercato estivo della squadra della Capitale ma il suo arrivo sarebbe gradito a tutta la piazza, anche dato l’attaccamento che ha dimostrato a tutte le maglie che ha indossato nel corso della sua carriera.