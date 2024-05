Dimenticati la Juventus, lì fai panchina a vita | Conte, convinto l’esubero: lo allenerà al Napoli tra pochi mesi

Conte torna in Serie A e si appresta a firmare con la sua nuova squadra. Il tecnico salentino vuole un esubero della Juventus.

Incapace di andare oltre l’1-1 domenica pomeriggio contro la già retrocessa Salernitana di Stefano Colantuono, la Juventus di Massimiliano Allegri vola a Roma per affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella finale di Coppa Italia in programma domani (mercoledì 15 maggio) alle 21.00.

Una sfida, quella in programma allo Stadio Olimpico contro la Dea, che i piemontesi proveranno ovviamente a portare a casa non solo per mettere in bacheca quella che sarebbe la 15esima coppa nazionale della loro storia, ma anche per tornare a vincere un trofeo che, in generale, manca sulla sponda bianconera del Po da ben tre anni.

È infatti dalla stagione 2020-2021 che la Vecchia Signora, al tempo allenata da Andrea Pirlo, non trionfa in una manifestazione; anche in quel caso si trattava della Coppa Italia e anche in quel caso l’avversario era il gruppo nerazzurro del presidente Percassi, che venne sconfitto per 2-1 nella finale disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 19 maggio 2021.

Un’affermazione, questa, in seguito alla quale la squadra piemontese, nel frattempo passata nuovamente sotto la guida di Massimiliano Allegri, non ha più assaporato il piacevole gusto di un trionfo che, qualora venisse raggiunto nelle prossime ore, renderebbe certamente meno amara una stagione destinata a finire ben presto nel dimenticatoio.

Conte torna in Serie A: l’ex tecnico di Inter e Juventus vicinissimo alla panchina del Napoli

Fermo ai box dopo la fine dell’esperienza sulla panchina del Tottenham datata 26 marzo 2023, Antonio Conte si appresta a tornare in panchina per la stagione 2024-2025. Seguitissimo, tanto dai top club italiani quanto da quelli stranieri, il tecnico ex Inter e Juventus potrebbe tornare ad allenare in Serie A nei prossimi mesi.

Stando infatti a quanto venuto a galla nelle scorse ore, l’allenatore salentino sarebbe vicinissmo alla panchina del Napoli che, pronta a essere abbandonata da Francesco Calzona nelle prossime settimane, potrebbe presto avere un nuovo proprietario il cui obiettivo sarà quello di riportare in alto Di Lorenzo e compagni dopo la disastrosa stagione 2023-2024.

Conte chiama Soulé al Napoli: si lavora per trovare un accordo con la Juventus

Punta di diamante del Frosinone che si giocherà la permanenza in Serie A nelle prossime due partite contro Monza e Udinese, Matias Soulé dovrebbe lasciare il club ciociaro al termine del campionato per ritornare prima alla Juventus, società proprietaria del suo cartellino, e trasferirsi poi al Napoli.

Stando infatti a quanto riportato da Radio Goal, il talento argentino sarebbe recentemente finito nel mirino del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che, sollecitato da Antonio Conte, suo prossimo allenatore, avrebbe già contattato gli uffici della Continassa per iniziare a trattare il cartellino del classe 2003 che, autore fin qui di undici gol in campionato, all’ombra del Vesuvio potrebbe compiere quel salto di qualità che la Juventus non sembra essere invece disposta a garantirgli.