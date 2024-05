Clamoroso Ibra, scelto il nuovo allenatore | Dalla Nazionale al Milan: porta con sé il bomber dei bomber

Zlatan Ibrahimovic sorprende tutti, sceglie il nuovo mister del Milan che si porta con sé il bomber che ha allenato con la Nazionale

Come contro il Genoa, anche nel match disputato contro il Cagliari i tifosi del Milan hanno scelto la via del silenzio per manifestare il proprio dissenso nei confronti della società che si trova in questo momento di difficoltà generale dopo l’andamento di una stagione che ha visto i rossoneri conquistare il secondo posto in classifica in campionato ma arrendersi troppo presto alla corsa per lo Scudetto.

In questo clima rovente traballa la panchina di Stefano Pioli, a detta di molti già pronto a lasciare il club dopo cinque anni e un bilancio in realtà molto positivo, soprattutto se si pensa a come era messo il Milan prima dell’arrivo del tecnico emiliano.

Dopo diverse annate di completo anonimato, nel decennio di dominio assoluto in Italia della Juventus, con Pioli il Milan è tornato a vincere lo Scudetto e ha raggiunto una semifinale di Champions League che mancava da ben 17 anni.

A questi risultati va aggiunta la crescita di molti giovani, arrivati come promesse a Milanello e adesso giocatori di caratura internazionale e colonna vertebrale di un organico competitivo anche dopo la scorsa campagna acquisti.

Il nuovo nome per la panchina del Milan, aiuterebbe anche a convincere il bomber a firmare per i rossoneri

Queste saranno solide basi su cui costruire un nuovo ciclo con il prossimo tecnico che potrebbe essere Matjaz Kek, commissario tecnico della Slovenia, che è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito a uno degli obiettivi di mercato del Milan.

Si tratta di Benjamin Sesko, attaccante attualmente del Lipsia, indiziato a sostituire Olivier Giroud che lascerà il Milan al termine della stagione dopo l’avvenuto accordo con il Los Angeles F.C. nel campionato degli Stati Uniti.

Sesko è l’attaccante moderno che farebbe comodo al Milan, queste le parole del suo commissario tecnico

Il mister ha parlato così del giovane bomber: “Sesko è l’attaccante moderno per definizione, ha fisico e velocità. Non so onestamente dove giocherà, intanto per l’estate me lo godrò io. Al Lipsia sta migliorando in maniera esponenziale, diventando più maturo nelle scelte di gioco“.

Arriva, infine, a dire con convinzione che qualunque squadra lo ingaggerà farà sicuramente un affare dati gli ampi margini di miglioramento.