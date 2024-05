Meret, addio formalizzato: il sostituto è un campionissimo mondiale | Arriva a parametro 0

Il portiere partenopeo ha le valigie pronte ed al suo posto il Napoli pensa ad un vecchio pallino del Presidente De Laurentiis.

Un campionato ed una stagione pressoché disastrosa da portare a termine e poi, finalmente per i tanti tifosi napoletani, si potrà voltare pagina e pensare al prossimo anno. In estate ci sarà tantissimo lavoro da fare per rinforzare una squadra che dovrà cercare di tornare ad essere competitiva per i massimi livelli in campionato.

La prima mossa da fare è quella relativa al nuovo allenatore, con un nodo abbastanza stretto che la società dovrà sciogliere nelle prossime settimane. Una volta ufficializzato il nuovo tecnico sarà tempo di strategie e pianificazione per il mercato che la società dovrà fare nella prossima sessione estiva.

Piotr Zielinski saluterà dopo il 30 giugno, data in cui scadrà il suo contratto con il Napoli, mentre bisognerà dire addio, quasi sicuramente, a Victor Osimhen che dovrebbe essere acquistato dal Paris Saint Germain. Ancora molto incerto, invece, è il futuro di Alex Meret, nonostante un contratto che scadeva il 30 giugno 2024, ma che si è allungato fino al 2025 in virtù dell’opzione che era presente al suo interno.

Meret ha raggiunto il 70% delle presenze stagionali totali della squadra e quindi il suo contratto si è prolungato in maniera automatica. Nonostante questo, però, il portiere della Nazionale azzurra non è per nulla sicuro di restare a Napoli, soprattutto perché non si sente abbastanza apprezzato e, secondo fonti a lui vicine, continua a sentirsi messo in discussione.

Napoli, Meret potrebbe salutare a fine stagione

In effetti, nel corso degli anni, il portiere azzurro non è mai stato completamente apprezzato dalla sua stessa tifoseria, oltre che dalla critica che troppo spesso è stata molto feroce con lui, attribuendogli colpe in maniera a volte troppo frettolosa. I suoi errori vengono evidenziati sempre, mentre non viene fatto lo stesso quando le sue prestazioni sono all’altezza o più che positive.

L’ex estremo difensore dell’Udinese, inoltre, ha dovuto sgomitare per conquistarsi il posto da titolare e, sia con Gattuso prima che con Spalletti durante la prima stagione a Napoli dell’attuale ct della Nazionale, gli veniva spesso preferito il colombiano Ospina. Tutto è cambiato alla vigilia della stagione scorsa, quella che poi ha portato allo Scudetto.

Mercato, idea Navas per sostituire Meret

Meret sembrava lontano dal rinnovo e quindi ad un passo dall’addio. Alla fine restò al Napoli, Spalletti puntò su di lui ed il numero uno partenopeo disputò una grande stagione. In quell’estate la dirigenza azzurra fu molto vicina all’acquisto dell’esperto portiere del Paris Saint Germain Keylor Navas che alla fine rimase a Parigi soprattutto a causa di un ingaggio proibitivo per le casse napoletane.

Ora, però, con il contratto in scadenza il prossimo giugno, e Meret che potrebbe salutare, il portiere sudamericano può tornare in auge per quanto riguarda la porta del Napoli. Nonostante i sui 37 anni Navas garantirebbe esperienza, carisma e affidabilità e potrebbe rappresentare per i partenopei quello che per tante stagioni ha rappresentato l’ex tanto amato Pepe Reina.