“Imparato a fare la coca” | Arthur, rivelazioni scottanti in diretta TV: l’ex Juve in imbarazzo

Il centrocampista brasiliano ha segnato il suo primo gol della sua avventura viola nel match contro il Monza.

Per la seconda stagione consecutiva la Fiorentina ha raggiunto la finale di Conference League e, nel complesso, disputerà la terza finale in appena due stagioni. Circa dodici mesi fa, purtroppo, i viola persero entrambe le finali e non riuscirono a portare a casa alcun trofeo.

Nonostante due ottime partite disputate contro l’Inter, per il trofeo Nazionale, e contro il West Ham nell’atto conclusivo della Conference League, la squadra di Vincenzo Italiano, anche per colpa di tanta sfortuna, dovette arrendersi agli avversari e rinunciare ai due trofei.

Il 29 maggio prossimo ad Atene, però, per la Fiorentina ci sarà ancora una volta l’occasione di riportare un trofeo a Firenze che manca dal 1996, quando i viola batterono in finale di Coppa Italia l’Atalanta, nonché di affermarsi in campo europeo dopo circa sessanta anni dall’ultima volta.

L’Olympiakos ed il bomber El Kaabi sono l’ultimo scoglio da superare per una squadra che ha mostrato di giocarsi tutte le partite almeno alla pari con gli avversari e di non rinunciare mai ad attaccare e fare la partita. Nel frattempo, però, Italiano, che a fine stagione dovrebbe lasciare Firenze, dovrà comunque qualificare la Viola in Europa tramite il campionato.

Fiorentina, primo gol in assoluto per Arthur Melo

In tal senso la squadra è riuscita a fare un grosso passo in avanti, battendo il Monza per 2-1 nel match di lunedì sera, valevole per la 36esima giornata di Serie A. Una vittoria meritatissima, nonostante la Fiorentina fosse passata in svantaggio ad inizio match. A chiudere la rimonta ci ha pensato Arthur Melo, realizzando la rete del definitivo 2-1.

Il centrocampista brasiliano ha messo a segno il suo primo gol in assoluto in maglia viola ed ora dovrà attendere la fine di questa stagione per conoscere il suo destino. Arthur, infatti, è stato acquisto in prestito oneroso dalla Juventus (due milioni di euro più altri due di bonus) con diritto di riscatto fissato a venti milioni.

Arthur, quelle parole ed il gesto in Tv

Lo stesso centrocampista è stato protagonista di un frame televisivo che all’inizio ha creato molto scalpore, ma poi ha fatto sorridere i telespettatori. Una gaffe senza malizia per chi non parla benissimo la nostra maglia ed è di un’altra nazionalità, ma che poteva far fraintendere più di qualcuno, come poi è realmente accaduto.

Intervistato nel post partita di Fiorentina-Monza da Sky Sport, infatti, Arthur, ad una domanda su quanto si trovasse bene a Firenze, ha risposto affermativamente ed ha poi parlato della moglie, dicendo testuali parole: “Ha imparato a fare coca” e poi facendo il gesto del tagliare e del far salire qualcosa verso il naso. Un gesto davvero che può trarre facilmente in inganno, unito alle parole del brasiliano, ma che stava semplicemente a significare come la moglie, in questi mesi, abbia imparato a cucinare e quindi a: “fare la cuoca”.