Altro che Soulè e Dovbyk: cambia la PRIORITA’ | Ecco il nuovo centrale difensivo: sbarca a Roma stanotte

Il club giallorosso, oltre ai rinforzi previsti per la prima linea, pensa ad un altro ruolo in cui stanno per arrivare novità.

Dopo diverse settimane interlocutorie il mercato in entrata della Roma ha subito, nelle ultime ore, un’accelerata decisiva e davvero prepotente. Daniele De Rossi, infatti, avrà il suo rinforzo di qualità sulla trequarti, ma dovrebbe anche ricevere, a breve, la punta centrale che sarà chiamata a sostituire Romelu Lukaku nel suo scacchiere tattico.

Dopo alcuni colpi minori, o che comunque non avevano scatenato l’entusiasmo di ambiente, tifosi e dello stesso tecnico giallorosso, ecco, quindi, la svolta. Il nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, arrivato un paio di mesi fa dal Nizza, sta dimostrando di saperci fare e non ci ha messo nulla a far dimenticare l’ormai ex ds., Tiago Pinto che negli ultimi mesi della sua esperienza romanista era stato anche molto criticato.

Nelle settimane scorse, come detto, in casa Roma erano arrivati già alcuni affari importanti. Dal riscatto del terzino sinistro Angelino, all’arrivo del giovane Sangaré, ma soprattutto all’acquisto di Enzo Le Fee, regista/mediano francese che è stato acquistato per 22 milioni di euro dal Rennes.

Ghisolfi, inoltre, ha dimostrato tutte le sue doti da scout, andando a prendere il terzino sinistro svedese, classe 2003, Dahl che arriverà per fare il vice Angelino. I colpi più importanti, però, come già ammesso più volte dallo stesso Daniele De Rossi, la Roma doveva concluderli in attacco.

Mercato Roma, ecco Matias Soulé

Dopo una lunga trattativa con la Juventus, ecco finalmente Matias Soulé. L’accordo tra bianconeri e giallorossi è praticamente fatto: il 21enne argentino si accasa nella Capitale, sponda giallorossa, per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, bonus compresi. Ora, De Rossi ha il suo fantasista che potrà giocare insieme a Dybala, ma allo stesso tempo prenderne il suo posto, quando La Joya sarà, come purtroppo spesso accade ultimamente, infortunato.

La Roma, però, come detto, è scatenata. Si è accesa nelle ultime ore anche la trattativa che potrebbe presto portare alla fumata bianca per Artem Dovbyk. L’attaccante del Girona, capocannoniere dell’ultima Liga, è stato seguito da diverse squadre, in ultima l’Atletico Madrid che è ancora forte su di lui. Ghisolfi, però, ha fatto irruzione sul calciatore, offrendo poco più di 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, al club spagnolo.

Roma Women, fatta per la francese Cissoko

Nel frattempo, inoltre, ha anche trovato l’accordo con il calciatore che sembra aver accettato la destinazione capitolina ed un contratto quadriennale (fino al 30 giugno 2028) da tre milioni di euro netti a stagione. Dopo il naufragio della trattativa per En-Nesyri e le difficoltà di arrivare a Sorloth, quindi, la Roma sembra aver scelto la sua prossima prima punta.

In casa giallorossa, intanto, è stato chiuso un altro affare in entrata. La Roma ha prelevato dal West Ham, infatti, comunicandolo già ufficialmente, la centrale difensiva Hawa Cissoko, campionessa d’Europa con la Francia U19 nel 2016. Con la Nazionale transalpina femminile maggiore, inoltre, vanta anche nove gare in nazionale maggiore.