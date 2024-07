Piuttosto che spedirlo a Torino, lo regaliamo gratis | SCACCO MATTO di Percassi: sul mercato vince sempre lui

Il Presidente e proprietario dell’Atalanta cede un calciatore all’estero nonostante l’interesse del club granata.

Fino a pochissimi anni fa l’Atalanta, nonostante campionati di alto livello e qualificazioni ripetute alle competizioni europee, era ancora costretta a cedere i suoi gioielli alle grandi squadre. Kessié, Conti, Bastoni, Gagliardini, Mancini, Cristante, Caldara, Gosens, Boga, Kulusevski, Castagne.

Sono tanti i calciatori importanti che il club bergamasco ha ceduto a peso d’oro alle grandi squadre italiane ed europee. Le due cessioni più remunerative della storia dell’Atalanta, però, sono avvenute nelle ultime due estati, con Romero che nel mercato estivo 2022 è passato al Tottenham per 52 milioni di euro e Hojlund che, la scorsa estate, si è accasato al Manchester United per quasi 75 milioni.

Entrambe le cessioni, però, sono arrivate più per una questione di volontà, della società e dei calciatori stessi, e non per necessità vera e propria degli orobici che, infatti, poi hanno reinvestito quasi per intero quella somma sul mercato.

La scorsa estate, per esempio, i Percassi hanno voluto sostituire il partente Hojlund con gli acquisti di Scamacca, strappato all’Inter, ed El Bilal Touré che è diventato l’acquisto più caro della storia dell’Atalanta. Una Dea, quindi, che da tempo ormai, non cede più soltanto per guadagnare e conservare, ma lo fa anche per poter reinvestire e diventare ancora più forte.

Scommesse Atalanta, da CDK a Zaniolo

Non è un caso che nell’ultima stagione è arrivata la storica vittoria dell’Europa League che ha messo il punto esclamativo sull’era Gian Piero Gasperini che va avanti dall’estate 2016 e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La conquista della coppa europea è arrivata grazie alla tripletta di Ademola Lookman, altro grande acquisto di due estati fa che rende l’idea delle ambizioni dei bergamaschi.

Società che ormai si può paragonare alle grandi del nostro campionato anche per il livello di scommesse che fa. E, così, dopo aver avuto il coraggio di fare e di vincere quella di Charles De Ketelaere, quest’estate è la volta di Nicolò Zaniolo che, chiamato da Gasperini, non ci ha pensato un attimo ed ha accettato la proposta dell’Atalanta.

Mercato Atalanta, ceduto Alexsej Miranchuk

I Percassi hanno già dichiarato, inoltre, l’incedibilità di Koopmeiners, nonostante il forte interesse della Juventus, mentre hanno appena ceduto Alexsej Miranchuk all’Atlanta United FC. Dopo tre stagioni al’Atalanta ed una in prestito al Torino, quindi, l’esterno d’attacco/trequartista russo, lascia il campionato italiano e va a giocare in MLS.

Il club statunitense lo paga circa 12 milioni di euro e vince anche la concorrenza del Torino che, dopo averlo avuto in prestito due stagioni fa, sognava di farlo ritornare in maglia granata. Miranchuk saluta Bergamo dopo 98 partite, 13 gol e 19 assist e con un Europa League conquistata lo scorso maggio.