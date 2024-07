Giuntoli chiama Gasperini: “ti lascio Koopmeiners, ma dammi lui” | CLAMOROSO RIBALTONE in casa Atalanta

L’olandese non sembra più essere nei radar bianconeri: al suo posto c’è un altro obiettivo e arriva anch’esso dalla Dea

La Juventus sembrerebbe vicina ad assicurarsi Teun Koopmeiners. Nonostante le dichiarazioni recenti di Luca Percassi, che aveva cercato di mettere a tacere le voci di mercato, le trattative tra i due club continuano a procedere, seppur con qualche difficoltà.

Negli ultimi giorni, i contatti tra la Juventus e l’Atalanta si sono intensificati. L’ostacolo però c’è ancora: rimane ancora una certa distanza tra l’offerta dei bianconeri e le richieste dei nerazzurri.

Il centrocampista olandese, pur riconoscendo il valore dell’Atalanta e apprezzando l’esperienza vissuta a Bergamo, sembra pronto a cambiare aria. Questo cambiamento sarebbe in linea con un accordo fatto al momento del suo trasferimento dall’AZ Alkmaar nel 2021.

Secondo questo accordo, l’Atalanta si era impegnata a liberare Koopmeiners qualora fosse arrivata un’offerta importante entro tre anni dall’acquisto. Ora, con l’interesse concreto della Juventus, sembrerebbe che il momento sia arrivato.

Sembrava fatta, eppure…

Nonostante il rispetto che Koopmeiners nutre per la squadra bergamasca, il desiderio di affrontare una nuova sfida sembra prevalere. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe chiudere la trattativa e a portare il centrocampista nella sua rosa.

Eppure, data la difficoltà della trattativa, la situazione potrebbe cambiare repentinamente: Giuntoli sembrerebbe aver messo gli occhi su un altro elemento della rosa bergamansca.

Il croato corteggiato dalla Vecchia Signora

Si vociferava già due mesi fa di questo scenario, ora l’ipotesi sembra un po’ più concreta. La Juventus sembra decisamente interessata a Mario Pašalić. Il centrocampista croato dell’Atalanta, con contratto in scadenza a giugno 2025, sembra allettare non poco il club bianconero.

La Vecchia Signora avrebbe già avviato alcune discussioni preliminari per valutare un possibile trasferimento. Per ora, non ci sono offerte ufficiali, ma il nome di Pašalić resta nei pensieri della dirigenza juventina. La valutazione del giocatore si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe diventare oggetto di trattative nei prossimi giorni.