De Laurentiis, operazione in stile Allan: titolare 7 minuti dopo il suo approdo | Lotta per non retrocedere

Il Presidente azzurro deve fare i conti con una squadra che avrà bisogno di diversi innesti per tornare competitiva.

Il pareggio di Udine, arrivato agli ultimi sgoccioli di una partita che il Napoli sembrava poter portare a casa, ha confermato ancora una volta che la stagione azzurra è stata triste e sciagurata, ma in cui è andato male davvero tutto quello che poteva farlo e davvero niente ha girato per il verso giusto.

La stagione, però, è quasi terminata e tutti i tifosi, ma anche l’ambiente partenopeo, non vedono l’ora di mettere in archivio un’annata disgraziata, arrivata dopo lo Scudetto, e che davvero nessuno pensava potesse essere così disastrosa. Si deve voltare pagina, quindi, con il Presidente De Laurentiis che avrà il compito di ricostruire e di farlo con forza e lungimiranza.

A partire da due figure chiave come il direttore sportivo e l’allenatore. Manna sembra essere il prescelto per il primo ruolo e ormai manca soltanto l’ufficialità, mentre per quanto riguarda l’allenatore la scelta al momento sembra poter ricadere su uno tra Conte, Pioli, Gasperini e Italiano.

L’allenatore leccese non sembra essere nelle grazie del Presidente De Laurentiis, mentre l’attuale allenatore del Milan acquista prepotentemente posizioni e spazio nelle gerarchie. Una volta scelto il nuovo tecnico si penserà al mercato ed alla costruzione di una squadra che ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti.

Mercato, ADL chiamato a mosse importanti

A partire dall’attacco, dove quasi sicuramente partirà Victor Osimhen, infatti, ci sarà da intervenire con forza sul mercato in entrata. La difesa avrà bisogno di rinforzi pesanti e, con un anno di ritardo, servirà trovare il sostituto di Kim che nella stagione dello Scudetto è risultato decisivo e sorprendentemente insuperabile.

Con la partenza di Zielinski e la non convincente stagione di Cajuste e Traoré, il Napoli avrà bisogno anche di centrocampisti. Uno di inserimento e magari che abbia la facilità di trovare la rete e di impensierire la difesa avversaria ed un altro che possa fare da schermo ed aiutare la fase difensiva che in questa stagione ha sofferto troppo.

Mercato, il Napoli punta Nico Dominguez

Il candidato numero uno a prendere il posto che dal 2015 al 2020 fu del brasiliano Allan, al momento, sembra essere Nico Dominguez. L’ex Bologna fu ceduto l’estate scorsa dal club felsineo per circa dieci milioni di euro al Nottingham Forrest. La sua stagione è stata positiva, ma non altrettanto quella della squadra che si trova al quartultimo posto ed in lotta per non retrocedere.

Ecco che l’argentino, che in Emilia è stato sostituito con profitto da Freuler, potrebbe chiedere di cambiare aria. Su di lui, oltre al Napoli, ci sarebbe il Milan che già lo aveva cercato l’estate scorsa, ma poi non volle toccare alcun equilibrio e decise di tenersi Rade Krunic.