Mi fate giocare a rate? E allora cedetemi | Marotta riceve la PEC del terrore: non vuole fare il panchinaro

Una seconda linea dell’Inter chiede più spazio, minaccia di andarsene se Inzaghi non lo farà giocare di più

Quella andata in scena a Frosinone è stata una prova di grande cinismo e forza da parte dell’Inter. Gli avversari erano bisognosi di punti dato che sono immischiati nella lotta per non retrocedere mentre i nerazzurri erano già con la testa alle vacanze visto che lo Scudetto è stato conquistato con largo anticipo. Simone Inzaghi ha optato per un turnover ragionato, con alcuni titolari a riposo.

Al centro dell’attacco Marcus Thuram in coppia con Marko Arnautovic mentre nella ripresa è entrato capitan Lautaro Martinez. Tutti e tre sono andati a segno, in particolar modo il bomber argentino che è tornato alla rete, numero 24 in campionato, implementando la vetta della classifica dei cannonieri.

Ma le cinque reti di distacco del tabellino finale sono un passivo davvero pesante per la squadra di Eusebio Di Francesco che ha creato molte occasioni e ha trovato sulla propria strada un Sommer sugli scudi.

Merito dell’Inter è stato quello di avere sfruttato al meglio le palle goal avute, riuscendo ad approfittare della fragilità difensiva dei ciociari che si sono arresi dopo la seconda rete subita, con i nerazzurri che hanno dilagato nel finale.

Ha segnato a Frosinone, ora chiede più spazio

Protagonista al Benito Stirpe è stato anche Buchanan che ha segnato la sua prima rete con la maglia dell’Inter e in Serie A. Dal suo arrivo a gennaio solo 104 minuti disputati, scampoli di partita che gettano un punto interrogativo sul suo futuro.

La macchina funzionava a meraviglia ma ci si aspettava un minutaggio superiore. Simone Inzaghi lo vede a sinistra e non li ha concesso spazio nemmeno adesso che manca in rosa Juan Cuadrado, infortunato. Le parti si potrebbero dividere nel prossimo mercato.

Troppi centrocampisti di qualità in casa Inter, vogliono giocare tutti

Un altro giocatore che meriterebbe più spazio è Davide Frattesi, in rete ogni 137 minuti in questa Serie A. Da subentrante è stato letale, segnando anche reti molto pesanti ma ha le qualità per giocare più spesso da titolare.

Per Inzaghi non sarà semplice mantenere sereno il clima nello spogliatoio. Vincere aiuta alla quiete ma i malumori potrebbero aumentare, soprattutto da luglio quando in mezzo al campo dei nerazzurri ci sarà un altro incursore di classe come Zielinski.