Me ne vado con mister Pioli | Prima cessione annunciata: lo spoiler arriva dallo spogliatoio

Non è solo Stefano Pioli a lasciare il Milan, il malumore dello spogliatoio convince anche il top player a cambiare maglia

I risultati del campo adesso non hanno più importanza. Per il Milan la stagione ha ormai preso una piaga spiacevole e il rendimento avuto dai rossoneri è giudicato in modo troppo critico rispetto a come dovrebbe. Stiamo sempre parlando di una squadra che chiuderà la Serie A, con ogni probabilità, al secondo posto in classifica, confermandosi per la quarta annata consecutiva in Champions League, obiettivo raggiunto con quattro partite di anticipo.

Pesa il distacco dalla capolista Inter che ha dimostrato di essere superiore ai cugini, vincendo lo Scudetto e il sesto derby consecutivo. Alla tifoseria non è andata giù l’ultima sconfitta nella stracittadina, anche per il fatto che ha coinciso con la matematica conquista della seconda stella per i nerazzurri.

Per questo motivo Stefano Pioli è già stato messo ai margini, consapevole di dover lasciare il club al termine di questo mese. La dirigenza è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa dare una continuità tattica al gioco, a sprazzi notevole, della squadra.

Se l’attacco ha spesso reso a ottimi livelli, è la difesa che è stata colpevole di prestazioni insufficienti, anche adesso che l’emergenza nel reparto è finita, dopo una lunga lista di infortuni che aveva messo a dura prova la tenuta della retroguardia.

Il centrale parte dalla panchina, segnale inconfondibile, è messo sul mercato

Contro il Genoa ha regalato un calcio di rigore agli avversari ed è stato tra i peggiori in campo. Fikayo Tomori non è partito titolare contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato disputato dai rossoneri a San Siro.

Una punizione che può significare anche la scelta della società di metterlo sul mercato, con l’eventuale possibilità di poter incassare una cifra importante in caso di cessione. Per il centrale una stagione al di sotto delle aspettative.

Il mercato del Milan, cosa c’è da aspettarsi dalla prossima campagna acquisti dei rossoneri

Una volta scelto il nuovo allenatore, Furlani e Monchada procederanno a individuare i profili migliori per rinforzare l’organico nella campagna acquisti di quest’estate.

Nella scorsa furono ben 10 i nuovi arrivi, il numero dovrebbe essere stavolta inferiore, senza una vera e propria rivoluzione, dato le basi sono solide e tanti innesti hanno dimostrato di meritarsi la riconferma.