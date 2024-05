De Rossi, colpaccio a parametro 0: l’ex Inter ha annunciato l’addio | Prende il posto di Spinazzola

Il tecnico giallorosso dovrà trovare un sostituto dell’esterno Campione d’Europa che a fine stagione saluterà la Capitale.

La stagione della Roma è ancora in bilico tra una possibile qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe arrivare anche con il sesto posto se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League e contemporaneamente arrivare quinta in classifica, o meno.

Chiaro è che raggiungere dopo diversi anni la qualificazione alla competizione per club più importante d’Europa darebbe un significato diverso sia a questa stagione che alla prossima. Lo darebbe dal punto di vista sportivo, ma anche ovviamente sotto quello economico, con gli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions che gonfierebbero, e non di poco, le casse societarie.

L’impresa riuscita a metà in casa del Bayer Leverkusen, nel frattempo, ha sottolineato ancora una volta lo spessore caratteriale, tecnico e umano degli uomini allenati da Daniele De Rossi che è riuscito a cambiare volto alla squadra, e a quasi tutti i giocatori della rosa, dal momento del suo arrivo a metà gennaio.

Resta l’amaro in bocca per il mancato arrivo in finale, ma il lavoro dell’ex Campione del Mondo sulla panchina della Roma resta davvero ottimo ed è stato riconosciuto dalla società che, in tempi non sospetti, ha deciso di rinnovargli il contratto anche per la prossima stagione.

Roma, Spinazzola saluterà a fine stagione

De Rossi, quindi, avrà la possibilità di cominciare dall’inizio con i suoi giocatori ed il suo gruppo in vista della prossima stagione. Guiderà il ritiro e la preparazione e potrà incidere sul fisico e la condizione atletica dei suoi, oltre che sulla tenuta mentale, cosa, quest’ultima, già riuscita benissimo in questi primi mesi da allenatore della Roma.

La società, seppur in linea con le regole ferree imposte dal Fair Play Finanziario, cercherà di dare la miglior squadra possibile in mano all’allenatore che è già quasi certo di dover salutare almeno due pedine fondamentali dell’attuale rosa. Romelu Lukaku, infatti, non dovrebbe essere riscattato, mentre Leonardo Spinazzola non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Mercato, idea Ansaldi per la Roma

Vedremo se la società deciderà di riscattare Angelino, che in questi mesi si è alternato con Spinazzola sull’out di sinistra, ma è comunque chiaro che i dirigenti giallorossi dovranno cercare sul mercato un’alternativa al terzino Campione d’Europa con la Nazionale azzurra.

Un’idea che si sta facendo largo in queste ultime ore è quella che porta all’arrivo dell’esterno del Parma Cristian Ansaldi che ha già un’ampia militanza in Serie A avendo vestito le maglie di Genoa, Torino e Inter, tra le altre. Eclettico e capace di giocare sia a destra che a sinistra, l’argentino non rinnoverà il suo contratto con i ducali e potrebbe portare tutta la sua esperienza al servizio di De Rossi e la Roma.