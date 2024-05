Lo Scudetto l’abbiamo vinto, grazie di tutto | Ausilio incredulo: il pupillo si è congedato con una lettera

Addio in vista per il pupillo di Piero Ausilio, non basta aver vinto lo Scudetto per trattenerlo, pronta un’avventura altrove per lui

Lo Scudetto conquistato certifica il grande lavoro svolto da Simone Inzaghi e la crescita costante dell’Inter, focalizzata sul campionato dopo aver raggiunto la finale di Champions League la passata stagione. Una rosa in buona parte rinnovata la scorsa estate, cambiamenti necessari date le diverse partenze e un nuovo ciclo partito con la base solida che consisteva nel mister emiliano, artefice di un percorso netto in Serie A.

Il merito dell’allenatore e della dirigenza è stato anche quello di aver optato per una rosa composta da un numero non elevato di giocatori che hanno trovato il giusto minutaggio dati i molti impegni, spesso ravvicinati, del calendario.

Se le gerarchie ci sono state, a colpire è stato il rispetto totale di queste che hanno reso più facile il compito gestionale dello spogliatoio, sempre compatto e a sostegno delle decisioni tattiche imposte da Inzaghi.

Il malumore di alcuni è stato contenuto e non ha inciso con spaccature interne, tanto che non c’è stato mai un netto calo di rendimento o episodi che hanno fatto pensare al fatto che il club avesse perfettamente la situazione in mano.

La gioia per lo Scudetto non basta, per l’olandese è il momento di lasciare l’Inter

Uno dei meno utilizzati è stato Davy Klaassen, anche se si è detto felice della sua avventura a Milano sponda nerazzurra. Il centrocampista olandese è intervenuto dopo il match perso col Sassuolo a Reggio Emilia.

Queste le sue parole: “È stato un anno fantastico e siamo stati i più forti, quest’anno l’abbiamo dimostrato. Mi sento veramente a casa qui all’Inter, con i giocatori, con le persone che lavorano qui in questo club, con i tifosi, con tutti. Penso che quest’anno abbiamo meritato questo Scudetto“.

Klaassen destinato a partire, si paventa l’ipotesi di un trasferimento in Turchia per lui

La sua permanenza è però in forte discussione. Per trovare più spazio per il giocatore è necessario valutare di trasferirsi altrove, decisione da prendere anche data un’altra circostanza da sottolineare.

Con l’arrivo in mezzo al campo nerazzurro di Piotr Zielinski, infatti, le chance di giocare per Klaassen si riducono ancora di più. Da registrare l’interessamento del Besiktas, società che già in passato aveva cercato l’olandese, possibile nuova avventura in Turchia per lui.