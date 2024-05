Sappiamo che non lo vuoi, ecco perchè lo abbiamo preso | Giuntoli stuzzica Allegri: ingaggiato solo per dargli fastidio

Giuntoli rinforza la rosa della Juventus. Acquistato un elemento non gradito ad Allegri. L’avventura in bianconero del tecnico è finita.

Agguantato all’ultimo respiro, grazie alla quinta rete in campionato di Adrien Rabiot, l’1-1 maturato contro la già retrocessa Salernitana di Stefano Colantuono è stato solo l’ennesimo risultato negativo fatto registrare dalla Juventus di Massimiliano Allegri nell’ultimo periodo.

Una squadra, quella bianconera, che, clamorosamente in corsa per lo scudetto fino a metà gennaio, ha completamente gettato la spungna nelle settimane successive spianando, soprattutto a suon di pareggi, la strada verso il tricolore all’Inter di Simone Inzaghi.

Un obiettivo, il titolo di campione d’Italia, che, mancante all’ombra della Mole ormai dalla stagione 2019-2020, è stato presto sostituito dall’intento di ottenere quanto prima la qualificazione a quella Champions League sfumata lo scorso anno a causa della penalizzazione in classifica.

Una qualificazione, quella alla massima competizione continentale per club, che, sebbene messa in bilico a causa dei pessimi risultati fatti registrare nel girone di ritorno, è stata comunque raggiunta da Vlahovic e compagni i quali, anche grazie al successo per 2-1 dell’Atalanta sulla Roma, hanno potuto festeggiare il matematico ritorno tra le grandi d’Europa con due giornate d’anticipo.

Juventus, cinque competizioni e 65 potenziali partite da disputare nella stagione 2024-2025

Chiamata a chiudere in maniera positiva una stagione che avrebbe potuto regalare sicuramente più soddisfazioni, la Juventus del patron Gianluca Ferrero guarda già al futuro e inizia a studiare quelle che potrebbero essere le strategie da attuare in estate in sede di calciomercato in vista della prossima annata.

Un’annata, quella 2024-2025, per la quale il gruppo bianconero dovrà essere necessariamente rinforzata viste le cinque competizioni, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club, alle quali la squadra piemontese prenderà parte per un totale potenziale di ben 65 partite.

Juventus, Giuntoli punta Calafiori: contatti avviati col Bologna

Fiore all’occhiello del Bologna, che domenica sera ha festeggiato l’aritmetica qualificazione in Champions League a distanza di 60 anni dalla prima e unica partecipazione, Riccardo Calafiori sarebbe recentemente finito nel mirino della Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Intenzionato a rafforzare notevolmente la rosa bianconera mediante l’acquisto di elementi giovani ma già esperti, il dirigente del club piemontese, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe infatti contattato il club felsineo per prendere informazioni sul difensore centrale classe 2002 che, valutato non meno di 25 milioni di euro, piace anche a Milan, Napoli, Tottenham e Bayer Leverkusen.