Lo riconoscete? Vinse il Mondiale del 2006 | La diagnosi era chiara, ma si è aggravato negli ultimi anni

Un Campione del Mondo del 2006 è affetto da un male che è peggiorato nel corso degli anni, adesso è irriconoscibile, ecco cosa è successo

Al netto degli altri trionfi della Nazionale italiana, quello è che successo nel 2006 è forse l’episodio più memorabile. In un momento di subbuglio nel calcio del nostro Paese a causa dello scandalo di Calciopoli che portò alla retrocessione in Serie B, gli azzurri si erano preparati senza aspettative al Mondiale tedesco. Una rosa di livello inferiore, sulla carta, a quella di quattro anni prima, uscita quasi subito in Corea anche a causa di un arbitraggio scandaloso.

L’organico guidato da Marcello Lippi è riuscita a superare agilmente il girone eliminatorio, trovandosi poi un cartellone abbordabile dato che agli ottavi l’avversario è stato l’Australia e ai quarti l’Ucraina.

In semifinale di fronte i padroni di casa e lì la prestazione è stata sontuosa, con due reti segnate nei tempi supplementari che hanno dato la possibilità all’Italia di giocarsi la finale dove l’avversario è stato la Francia.

Sono stati decisivi i calci di rigore, che spesso erano stati fatali per gli azzurri. Come dimenticare quelli di Usa 94′ contro il Brasile e quattro anni dopo proprio contro i transalpini, ma in questo caso i cinque tiratori sono stati infallibili e l’Italia ha potuto conquistare il quarto Mondiale della sua storia.

Un problema di salute ha colpito Gianluca Zambrotta, adesso fa fatica a camminare

Uno dei protagonisti di questa impresa è stato Gianluca Zambrotta. Il terzino, che ha militato per molte stagioni alla Juventus, è affetto da Varismo, una malformazione congenita causata dal disallineamento del femore o della tibia.

Di recente è stato visto giocare a padel con gli amici e colleghi Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, volti insieme a Vieri del celebre format della Bobo TV.

Una rosa di campioni quella della Juventus di inizio secolo, Zambrotta uno di questi

I tifosi bianconeri rimpiangono le qualità di un giocatore di spinta come Zambrotta, molto valido anche in fase di copertura e utile nell’aiutare i compagni di reparto.

Una Juventus che all’epoca aveva in rosa autentici campioni e diversi giocatori italiani, a partire da due bandiere come Gianluigi Buffon e Alex Del Piero che scelsero di scendere in Serie B dopo aver vinto quel Mondiale, segno tangibile dell’attaccamento ai colori bianconeri.