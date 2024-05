Grazie Tucu ma ora non ci servi più | Inzaghi fa retromarcia: silurato e sostituito da un nuovo ‘bomberino’

Inzaghi silura Correa, al suo posto come quinto attaccante dell’Inter promuove un giovane talento della cantera nerazzurra, pronto per il grande salto

L’Inter ha vinto e convinto in questo campionato ma ci saranno dei cambiamenti nella prossima campagna acquisti. Sarà l’attacco il reparto più attenzionato dal direttore sportivo Beppe Marotta e Piero Ausilio. A Frosinone sono andati a segno i due centravanti titolari, con Lautaro Martinez che è tornato alla rete, siglando la sua numero 24 in Serie A, sempre più in vetta alla classifica dei cannonieri.

Ha timbrato il cartellino, con un tiro sotto porta, anche Marko Arnautovic, autore del suo goal numero 5, cifra decisamente inferiore alle aspettative, tanto che difficilmente vestirà la maglia nerazzurra anche per la prossima stagione.

Al suo posto arriverà a luglio Taremi, punta della Nazionale iraniana che non ha rinnovato il contratto con il Porto e da svincolato ha trovato l’accordo con l’Inter, portando la giusta esperienza internazionale alla causa.

Ma la dirigenza vuole implementare il parco attaccanti con due nuovi innesti per consentire una maggiore rotazione in vista del fitto calendario previsto tra Serie A e Champions League.

Un giovane talento di proprietà dell’Inter è stato decisivo in Serie B

Sanchez e Correa non giocheranno all’Inter. Marotta cerca una punta di alto livello, con Gudmundsson in cima alla lista dei desideri e un giovane prospetto. Potrebbe restare, dopo diversi prestiti, Francesco Pio Esposito.

Il centravanti è stato protagonista nell’ultimo decisivo turno di Serie B, tornando dopo più di sei mesi al goal, nel match vinto dal suo Spezia contro il Venezia e che è valso ai liguri la conquista della salvezza. Un gran destro di prima intenzione, che è valso il momentaneo 1-1 e che ha dato il via alla rimonta dei bianconeri.

Lo Spezia si salva al fotofinish battendo la terza in classifica

Al Picco è andata di scena una partita fondamentale per le sorti del campionato cadetto. Il Venezia era ancora in corsa per la conquista della promozione diretta e in caso di vittoria avrebbe scavalcato il Como. Lo Spezia aveva bisogno a tutti i costi dei tre punti per ottenere la permanenza.

Una stagione lunga ed equilibrata, con lo Spezia che era in fondo alla classifica a gennaio e che è riuscita a risollevarsi, evitando così la seconda retrocessione consecutiva. Si partirà da questa positiva seconda parte per progettare al meglio l’annata a venire.