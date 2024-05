L’ha fatto ancora | Marotta, nuovo affare alla Casadei: venduto a peso d’oro dopo 0 presenze

Altro colpo in uscita per l’Inter, dopo Casadei un’altra cessione fruttuosa nonostante le zero presenze del giocatore con la maglia nerazzurra

Il mercato dell’Inter sarà condizionato da una liquidità economica non elevata. Spetterà a Beppe Marotta e a Piero Ausilio riuscire a trovare i milioni necessari per finanziare le operazioni in entrata. Già sono due i colpi della premiata ditta nerazzurra, due parametri zero di caratura internazionale che si aggregheranno alla rosa guidata dal confermato allenatore Simone Inzaghi dal primo di luglio, quando si svincoleranno dai rispettivi club.

Si tratta di Piotr Zielinski, polacco utile a dare ulteriori soluzioni al già competitivo centrocampo dell’Inter, e Taremi, punta che non ha rinnovato con il Porto e che parte come vice Lautaro Martinez, deciso di mettere in difficoltà il mister.

L’attacco dovrà essere rinforzato dato che Marko Arnautovic e Sanchez non hanno convinto e difficilmente resteranno ad Appiano Gentile. La dirigenza vorrebbe due centravanti ulteriori per consentire un maggiore turnover dati i tanti impegni ravvicinati previsti.

Potrebbero esserci cambiamenti anche in porta, con la conferma dell’estremo difensore svizzero Sommer che non è certa. Servirà anche un uomo di fascia, in grado di giocare sia come esterno in un centrocampo a cinque che come terzino.

L’Inter spera di fare una nuova plusvalenza dopo Casadei

Operazioni in entrata che saranno finanziate da eventuali cessioni. Nessun top player dovrebbe essere sacrificato in tal senso, soprattutto se Marotta dovesse ottenere delle plusvalenze da talenti del settore giovanile, come è avvenuto con Cesare Casadei, passato al Leicester.

Un altro di questi potrebbe essere Martin Satriano, reduce da un ottimo campionato disputato con il Brest, compagine della Ligue 1 che è a un passo dalla storica qualificazione in Champions League, distante ormai davvero pochi punti.

Il punto su Satriano, da prospetto delle giovanili ad esubero

Il giocatore ha un contratto con l’Inter fino al 2027, qualche club spagnolo e tedesco si è fatto avanti chiedendo informazioni sul costo del cartellino, ma è ancora presto per parlare di vere e proprie trattative.

La speranza di Marotta è di riuscire a racimolare una buona cifra, almeno di dieci milioni, per la cessione definitiva di un esubero che è stato mandato più volte in prestito per crescere e che adesso non rientra nei piani del club.