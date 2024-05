Commisso, ci risiamo: altra ‘scappatella’ con la Juventus | Cede il talento per pochi spicci

Altra operazione in mercato in vista tra Juventus e Fiorentina, i toscani pronti a cedere un altro prezzo pregiato della rosa ai bianconeri, i dettagli

La Fiorentina ha ottenuto la seconda finale consecutiva di Conference League. Nel ritorno di Brugge la Viola ha avuto molta sfortuna, colpendo due traverse e un palo prima del rigore segnato da Beltran che ha permesso alla squadra di staccare il pass per l’ultima partita, che vale il torneo, prevista per il 29 maggio ad Atene contro i padroni di casa dell’Olympiakos, capaci di eliminare i favoriti, sulla carta, dell’Aston Villa.

Per Vincenzo Italiano, che ha già fatto sapere di non voler continuare anche per la prossima stagione sulla panchina dei toscani, la possibilità di salutare questo ciclo di tre anni nel migliore dei modi e regalare al club una coppa internazionale.

Se nelle coppe il rendimento della Fiorentina è stato encomiabile, tanto da arrivare a un passo dalla finale anche della Coppa Italia, in campionato i risultati sono stati più deludenti.

Gli ultimi mesi non hanno dato continuità a un girone d’andata molto importante e chiuso al quarto posto in classifica. Ad incidere è stata soprattutto la scarsa incisività del reparto offensivo, con i vari attaccanti poco prolifici, nonostante la mole di gioco creata dalla squadra quasi in ogni sfida.

Uno dei gioielli della Fiorentina è sul mercato, la Juventus pronta a fare un’offerta

In questi anni diversi pezzi pregiati della rosa della Fiorentina si sono poi trasferiti alla Juventus. Prima Bernardeschi, poi Vlahovic e infine Chiesa. Nello scorso mercato di gennaio è stato vicino ai bianconeri anche Jack Bonaventura.

Nella prossima campagna acquisti un altro centrocampista viola potrebbe rinforzare l’organico juventino e si tratta di Sofyan Amrabat, ancora di proprietà dei toscani anche se in questa stagione ha giocato in prestito al Manchester United in Premier League.

La Fiorentina ha deciso il prezzo, la Juventus prende tempo e valuta il da farsi

Tornerà a Firenze ma solo di passaggio. Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, per assicurarsi le prestazioni del miglior centrocampista del Mondiale, la Fiorentina potrebbe chiedere tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Una cifra ragionevole e che potrebbe spingere la Juventus a un investimento. Il giocatore ha le qualità che mancano al reparto bianconero, bisognoso di rinforzi di questa caratura. Cristiano Giuntoli, intanto, lo ha messo nella propria lista e farà le dovute valutazioni a breve.