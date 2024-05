Dal Bayern Monaco alla Roma: regalo stellare per De Rossi | Portafoglio riaperto dai Friedkin

La proprietà americana del club capitolino vuole continuare con i colpi ad effetto e punta un calciatore dei bavaresi.

Europa League o Champions League. Questo è il dubbio principale che continua a frullare nelle teste di tutti i romanisti e da cui dipenderanno molte delle strategie che la società adotterà da qui ai prossimi mesi, ma soprattutto sul mercato. Chiaro è che se dovesse arrivare la qualificazione alla coppa più importante, arriverebbe anche un po’ di denaro che farebbe respirare le casse societarie.

L’eliminazione dall’Europa League brucia per come è arrivata, ma ha ancora una volta ha mostrato quanto di buono c’è nel lavoro che Mister Daniele De Rossi ha svolto in questi quattro mesi da allenatore della Roma. Ed è proprio l’ex Capitano e bandiera giallorossa l’unica certezza in vista della prossima stagione.

In tempi non sospetti, infatti, la società gli ha rinnovato il contratto per un altro anno ed ha voluto premiare il tecnico per quanto fatto di buono in questi primi mesi alla guida della Roma, ma soprattutto ha voluto dargli una fiducia ai massimi livelli e che lo porterà a guidare la squadra già dalle prime battute della preparazione estiva.

Bisognerà capire quale sarà la squadra che De Rossi si troverà a guidare nella prossima stagione e quali saranno i rinforzi che la società riuscirà a portargli a Trigoria. Tra calciatori in scadenza di contratto, a fine prestito e tra i papabili per la cessione, intanto, saranno in molti a salutare la Capitale tra quelli dell’attuale rosa giallorossa.

Roma, a fine stagione sarà addio a Lukaku

Tra tutti, però, l’addio che farà sicuramente più rumore sarà quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha disputato una buona stagione, soprattutto a livello realizzativo, ma non sembra più il calciatore devastante che era durante il suo primo periodo all’Inter.

Per questa ragione, ma soprattutto per la sua età (31 anni) e per il prezzo del suo cartellino, fissato dal Chelsea attorno ai 40 milioni di euro, Lukaku non sarà quasi sicuramente riscattato dalla Roma. Sul mercato, quindi, la società dovrà cercare una prima punta che possa sobbarcarsi il peso dell’attacco, magari alternandosi con un ritrovato Tammy Abraham.

Mercato Roma, idea Choupo-Moting

Un’idea molto affascinante e che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane è quella che porta all’attaccante del Bayern Monaco Eric Maxime Choupo-Moting. Il 31enne si libererà a zero dal suo attuale club a fine giugno quando scadrà il contratto che lo lega ai bavaresi.

Il camerunese, anche se ha sempre avuto la funzione di essere il bomber di scorta negli ultimi club in cui ha militato, ha vestito negli ultimi sei anni le maglie di club importantissimi e storici come Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Qui ha maturato una grande esperienza internazionale ed ha anche realizzato reti pesanti in Champions League. La Roma ci pensa seriamente e potrebbe affondare il colpo in vista dell’estate.