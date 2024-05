Il catenaccio è passato di moda, cancellate il mio numero | Giuntoli trafitto dal top player: NO definitivo

Il dirigente bianconero deve abbandonare la pista che portava ad un calciatore da lui fortemente desiderato.

La qualificazione alla prossima Champions League è ormai praticamente cosa fatta, mentre mercoledì sera ci sarà da giocare una finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che potrebbe portare in casa Juventus un trofeo che manca da tre anni.

La stagione bianconera potrebbe essere considerata discreta, se dovesse arrivare anche un trofeo, ma non si può certo dimenticare la tanta, troppa fatica fatta negli ultimi mesi, ed in generale in tutto il girone di ritorno, ed un gioco che troppo spesso è stato poco fluido e troppo difensivista.

In casa Juventus non è ancora chiaro quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri e fino al termine della stagione sarà difficile che la società comunichi qualcosa di ufficiale. Si dovrebbe andare verso una separazione che porterebbe a Torino un nuovo tecnico. Thiago Motta resta in pole, ma al momento non bisogna escludere alcuna pista.

Una volta comunicato e scelto l’allenatore che allenerà la squadra nella prossima stagione, poi, ci sarà tempo e spazio per pianificare il mercato e la strategia societaria in vista della prossima sessione estiva. Non ci saranno spese folli, ma è chiaro che la squadra dovrà essere migliorata per poter affrontare al meglio tutte le competizioni al quale sarà chiamata a partecipare.

Mercato, centrocampo da rinforzare per la Juve

L’idea è ovviamente quella di costruire una squadra più competitiva rispetto a quella attuale, ma soprattutto di aumentarne la qualità dal punto di vista tecnico. Ecco che, quindi, sarà fondamentale acquistare centrocampisti dai piedi buoni che aiutino la squadra ad avere una manovra più fluida e qualitativa.

Rientrerà a breve, dopo i mesi di squalifica a causa della vicenda legata al calcioscommesse, il giovane Fagioli che sicuramente sarà una pedina importante per il prossimo allenatore bianconero. Non dovrebbe essere rinnovato invece il contratto di Adrien Rabiot che, con ogni probabilità, saluterà al termine di questa stagione.

Niente Juve per Jorginho, arriva il rinnovo con l’Arsenal

Dovranno essere almeno due, quindi, i nuovi arrivi nella zona nevralgica del campo. Dalla lista dei papabili nuovi arrivi a centrocampo, però, bisognerà depennare il nome di Jorginho. L’ex centrocampista di Chelsea e Napoli, portato in azzurro proprio da Giuntoli quando ancora vestiva la maglia del Verona, era uno degli obiettivi del direttore sportivo bianconero.

L’Arsenal, però, attraverso i suoi canali social ha comunicato il rinnovo del classe 1991 che continuerà quindi a vestire la maglia dei Gunners. Jorginho è un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di Arteta ed in questa stagione ha collezionato ben 35 presenze, condite anche da un gol ed un assist. Niente ritorno in Italia quindi per il Nazionale azzurro che continuerà il suo percorso in Premier League.