Luis Alberto “ufficializza” la cessione: sarà il perno della big di Serie A | Pronta la maglia nr.10

Il fantasista spagnolo è destinato a lasciare la Lazio al termine della stagione. Su di lui si fionda una squadra del nostro campionato.

Una telenovela che va avanti da tanto, troppo tempo e che sembra davvero essere arrivata al capolinea. Questa volta, con ogni probabilità, sarà quella giusta e Luis Alberto dovrebbe lasciare la Lazio a fine stagione dopo che era arrivato otto anni fa, nell’estate del 2016, al termine dell’esperienza con la maglia del Deportivo La Coruna.

In queste otto stagioni il fantasista spagnolo è stato uno dei leader della squadra, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico ed ha sicuramente contribuito alle buone stagioni della Lazio, con Simone Inzaghi prima e Maurizio Sarri poi. Soprattutto negli ultimi anni, però, società e tifosi laziali hanno dovuto fare i conti anche con il suo carattere non facilissimo e con i suoi continui mal di pancia.

Sono state diverse le sue uscite, pubbliche e non, in cui il numero dieci biancoceleste ha manifestato l’intenzione di andare via dalla Lazio per giocare altrove. Alla fine, però, la situazione si era sempre appianata ed il Mago, come viene soprannominato dai tifosi laziali, è sempre rimasto al centro del progetto capitolino.

Anche nell’estate scorsa c’era stata la solita querelle relativa all’ennesimo mal di pancia del centrocampista ed alle richieste troppo esose, secondo la società, circa il rinnovo contrattuale. Ad ottobre, però, Lotito aveva accontentato lo spagnolo e gli aveva allungato il contratto fino a giugno 2027, riconoscendogli anche un lauto adeguamento dell’ingaggio.

Lazio, rottura totale con Luis Alberto

Dopo una stagione in chiaroscuro, sua e della squadra, poche settimane fa, al termine della sfida contro la Salernitana, Luis Alberto aveva sorpreso tutti, dichiarando la sua volontà di lasciare la Lazio e di non voler più percepire alcun stipendio dalla società biancoceleste dalla prossima stagione in poi. Lo stesso Lotito era rimasto spiazzato, ma aveva replicato che i contratti si rispettano e che se lo spagnolo volesse lasciare la Lazio avrebbe dovuto prima portare un’offerta sul tavolo del club.

Nelle settimane successive la situazione sembrava rientrata e c’era stato anche il suo gesto di mostrare lo stemma della Lazio ai tifosi dopo il gol realizzato a Genova. Ora, nell’allenamento d rifinitura in vista della sfida contro l’Empoli, ancora una nuova puntata della telenovela. Luis Alberto non si allena e Tudor lo esclude dalla lista dei convocati. Secondo alcuni c’è stato un litigio tra i due alla base della motivazione della scelta, secondo altri il rapporto si è semplicemente chiuso.

Luis Alberto, spunta l’ipotesi Juve

Non è più un mistero, però, che il calciatore abbia chiesto la cessione e sembra voler accettare l’offerta ricchissima di un club di Doha che vorrebbe assicurargli un contratto da otto milioni netti a stagione. Resta ancora aperta, però, anche la possibilità di un suo ritorno in Spagna, con Real Madrid, Barcellona e Atletico che potrebbero essere interessate.

Nelle ultime ore, però, è spuntata un’altra pretendente per il fantasista biancoceleste. Si tratta della Juventus, con Cristiano Giuntoli che sta sondando la possibilità di portarlo a Torino per aumentare il livello tecnico e qualitativo del centrocampo bianconero. La pista torinese sembra ancora la meno percorribile, ma l’ipotesi potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.