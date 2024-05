Osimhen può solo allacciargli le scarpe | Calzona fa da sponsor al nuovo bomber: trovato il nuovo 9

Il Napoli segue con attenzione un bomber che in questa stagione si sta mettendo particolarmente in evidenza.

Ultime settimane di sofferenze a causa di una stagione complicata e piena di imprevisti e poi in casa Napoli si potrà voltare finalmente pagina. Aurelio De Laurentiis è chiamato ad un lavoro davvero gravoso durante la prossima sessione estiva di calciomercato se vorrà far tornare competitiva la sua squadra.

Prima di tutto bisognerà sciogliere il nodo legato al prossimo allenatore e poi si potrà pensare alla campagna acquisti. In estate il Napoli rimarrà orfano di due dei suoi principali leader tecnici, Piotr Zielinski e Victor Osimhen. Il bomber nigeriano sembra destinato al Paris Saint Germain che riempirà di denaro le casse partenopee per pagare la clausola rescissoria presente nel contratto dell’attaccante.

La cessione di Osimhen, quindi, farà ricco il Presidente De Laurentiis che però dovrà reinvestire l’intera somma (circa 135 milioni di euro) per rendere la squadra competitiva in vista della prossima stagione. Allo stato attuale delle cose, infatti, al Napoli serviranno almeno due difensori, un terzino, un centrocampista ed un attaccante che deve riuscire a non far rimpiangere il nigeriano.

Compito assai arduo, quindi, ed anche per questa ragione il Napoli non può permettersi di sbagliare la scelta relativa al nuovo bomber. Servirà un attaccante che abbia il fiuto del gol, che garantisca almeno venti gol a stagione e che sappia anche dialogare con la squadra e con i suoi compagni di reparto.

Mercato, Napoli alla ricerca di una punta

Il nome che più spesso si è fatto nelle ultime settimane è quello del bomber del Lille Jonathan David che piace anche al Milan. L’attaccante canadese ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e, quindi, per questa ragione, il suo prezzo non appare essere proibitivo. Il Napoli ha già avuto contatti con il club francese e con l’entourage del calciatore e potrebbe stringere per il suo acquisto nei prossimi giorni.

Un altro nome sul taccuino dei dirigenti partenopei è quello dell’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, ma il costo dell’olandese sembra proibitivo e la concorrenza è davvero tanta. Nel mirino del Napoli, però, negli ultimi giorni è finito anche il centravanti dello Stoccarda, Serhou Guirassy che in questa stagione ha realizzato ben 26 reti in appena 27 presenze.

Mercato Napoli, occhi su Guirassy dello Stoccarda

Il 28enne attaccante guineano ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 ed il suo valore di mercato si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Una stima approssimativa ed un prezzo che potrebbe anche salire visto che lo Stoccarda ha centrato una storica qualificazione alla Champions League e spera di scatenare un’asta attorno al nome del suo bomber.

Il Napoli resta alla finestra, ma proverà ad allacciare e magari intensificare i rapporti con il club tedesco e con l’entourage del calciatore per portarlo in Italia e fargli vestire la maglia azzurra. Guirassy ha davvero impressionato in questa stagione e con la sua media gol di quasi una rete a partita è secondo soltanto all’imprendibile Harry Kane nella classifica dei cannonieri di Bundesliga.