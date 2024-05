Ma chi è questo? | De Laurentiis il talent-scout: scovato il Kvara della difesa, costa una miseria

Gli azzurri si apprestano a vivere un’estate di rifondazione e dovranno riuscire a perfezionare colpi importanti per tornare competitivi.

I quasi quaranta punti di distacco dall’Inter scudettata e capolista, mai in lotta per difendere il titolo conquistato appena un anno fa, già fuori dalla lotta per un posto nella prossima Champions League e con il rischio di non qualificarsi per alcuna competizione europea.

Mai nessuno aveva fatto così male con il Tricolore al petto e già tanto basta per descrivere la stagione del Napoli e quanto sia stata fallimentare la strategia del Presidente De Laurentiis dopo gli addii di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, ma soprattutto in merito alla loro sostituzione.

Il Napoli di questa stagione è andato incontro a tre cambi di allenatore, a tantissime sconfitte ed umiliazioni in tutte le competizioni e ad un’involuzione totale rispetto al giocattolo perfetto che aveva trionfato nella scorsa annata. In casa partenopea, in poche parole, non è funzionato praticamente nulla ed ora sarà assai più difficile ricostruire squadra e mentalità vincente.

ADL, però, si affiderà ad un nuovo direttore sportivo, sembra certo l’arrivo di Manna dalla Juventus, e ad un nuovo allenatore che sarà chiamato a riportare il Napoli nelle posizioni di classifica che gli competono. Conte, anche se ormai appare sempre più defilato, Gasperini, Pioli e Italiano sono i nomi che si continuano ad accostare alla panchina napoletana.

Mercato Napoli, il tesoretto che arriva da Osimhen

Dopo la scelta del tecnico ci sarà tempo per progettare la nuova stagione e soprattutto come agire in ottica calciomercato in entrata. L’attuale squadra avrebbe già così bisogno di un paio di difensori ed un centrocampista, ma dovrà fare anche i conti con la certa partenza di Zielinski, che firmerà da svincolato con l’Inter, e con il quasi certo addio di Victor Osimhen che dovrebbe accasarsi al Paris Saint Germain.

Il club parigino, infatti, sembra disposto a pagare la clausola rescissoria che è presente all’interno del contratto che lega il bomber nigeriano con il club partenopeo e che è stato firmato pochi mesi fa. Nelle casse del Napoli, però, entreranno circa 135 milioni di euro, una cifra enorme che il presidente De Laurentiis è pronto a reinvestire sul mercato.

Napoli, per la difesa spunta un giovanissimo

Parte di quella cifra sarà prima di tutto investita su un attaccante che possa prendere il posto di Osimhen al centro dell’attacco partenopeo e poi ci sarà da rinforzare la difesa con almeno un paio di innesti di spessore che possano irrobustire un reparto che in questa stagione è stato il vero punto debole della squadra. L’obiettivo numero uno resta Buongiorno del Torino, ma non è escluso che per la retroguardia possa arrivare anche un ragazzo di belle speranze.

L’indiziato numero uno in tal senso sembra essere Noahm Abdellaoui, centrale difensivo classe 2004 che fa parte della Primavera del Genoa e che quest’anno si è messo particolarmente in mostra. Il ragazzo non ha mai esordito ancora in Serie A ma, nonostante l’interessamento che arriva da parte di un paio di società di Serie B, potrebbe arrivare anche la chiamata irrinunciabile da parte del Napoli.