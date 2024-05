Fa’ le valigie, non servi più | Marotta, annunciato l’addio a fine stagione: cambia squadra ma non colori

Inter, annunciato l’addio a fine stagione. Marotta è già al lavoro per sistemare la situazione. Cambio di squadra, ma non di colori.

Reduce dalla clamorosa quanto ininfluente sconfitta esterna della settimana scorsa contro il Sassuolo di Davide Ballardini, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a far visita, domani (venerdì 10 maggio) alle 20.45, al Frosinone di Eusebio Di Francesco in occasione dell’anticipo serale della 36esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma allo Stadio Benito Stirpe, che se per i padroni di casa rappresenta una chiara possibilità per provare a mettere in cassaforte tre punti pesantissimi in chiave salvezza, per gli ospiti, al contrario, è solo l’occasione per concedere magari qualche minuto in più a chi quest’anno ha giocato di meno.

Avendo infatti vinto ormai matematicamente il 20esimo scudetto della sua storia, alla Beneamata non resta che onorare nel migliore dei modi le gare che restano da qui alla fine del campionato, in seguito alla quale, com’è già stato stabilito, Steven Zhang e i suoi inizieranno a pianificare la stagione 2024-2025.

Una stagione, quella che verrà, in cui i meneghini saranno ovviamente chiamati a confermarsi sul tetto d’Italia e in Supercoppa Italiana e ad arrivare magari fino in fondo in Coppa Italia e Champions League. Due manifestazioni, queste, quest’anno abbandonate entrambe agli ottavi di finale.

Dumfries sul mercato: l’olandese può partire in caso di offerta da 25-30 milioni

Impiegato complessivamente fin qui in 29 occasioni tra campionato e Champions League da Simone Inzaghi, Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione qualora in Viale della Liberazione dovesse giungere qualche società disposta a mettere sul piatto per lui tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Cifre, queste, dinanzi alle quali l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha già fatto comprendere di essere disposto a dire sì. Sebbene centrale nei piani del club meneghino, l’ex Psv Eindhoven, che quest’anno ha messo a referto finora tre gol e sei assist, è infatti considerato cedibile dal tecnico piacentino il quale, senza perdere tempo, avrebbe già individuato quello che potrebbe essere un suo valido sostituto.

Inter, occhi su Holm dell’Atalanta: lo svedese pronto a prendere il posto di Dumfries

Attualmente ancora di proprietà dello Spezia, ma prossimo a essere riscattato dall’Atalanta di Antonio Percassi, Emil Holm sarebbe recentemtente finito nel mirino dell’Inter di Steven Zhang. Desiderosa di ringiovanire e allo stesso tempo rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, il numero uno dei meneghini avrebbe infatti deciso in tal senso di puntare proprio sull’attuale numero tre della Dea.

Valutato intorno ai 15 milioni di euro, stando a quanto riportato da Tuttosport, all’Inter lo svedese potrebbe prendere il posto di Dumfries qualora questi venisse davvero ceduto. Vista infatti la necessità di riempire eventualmente la casella sulla fascia destra lasciata libera dall’addio dell’olandese, il Biscione avrebbe già fatto capire di essere intenzionata ad affondare il colpo per il forte esterno scandinavo. Al momento la trattativa non è stata ovviamente ancora intavolata, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti sviluppi. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.