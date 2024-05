Tanto la coppa la perdete al 1000% | Italiano, talpa nello spogliatoio: gli hanno già rescisso il contratto

Individuato un possibile elemento di disturbo all’interno dello spogliatoio della Fiorentina che intanto pensa già ad Atene.

Una finale conquistata con le unghie e con i denti, con il sudore sulla fronte a causa di due partite complicatissime, ma ampiamente dominate ed in cui il pallone è entrato quattro volte all’interno della porta avversaria, ma poteva entrare tante altre volte in più, tanto che ad un certo punto è sembrato quasi ci fosse una maledizione.

Il rigore di Beltran ha regalato la seconda finale di Conference League consecutiva alla Fiorentina che ora spera di sfatare il tabù e di riuscire finalmente a vincere una competizione europea dopo oltre sessanta anni. Non solo. In casa viola manca un trofeo in generale dal 1996, anno in cui, la squadra in cui militava un certo Gabriel Omar Batistuta, riuscì a portare a casa la Coppa Italia.

Dopo aver perso in pieno recupero ed in maniera immeritata la finale della scorsa stagione contro il West Ham, quindi, la Fiorentina ci riproverà il 29 maggio ad Atene. In quella data si troverà di fronte i greci dell’Olympiakos che praticamente giocheranno in casa e potranno usufruire sul bomber della competizione, El Kaabi, autore di ben dieci reti in otto partite.

Il doppio confronto contro il Club Brugge in semifinale, così come quello contro il Viktoria Plzen ai quarti, ha mostrato all’Europa intera che la Fiorentina è una squadra che non molla mai e che il gruppo riesce a compattarsi nel momento di maggiore sofferenza.

Italiano, ad Atene per entrare nella storia. Poi sarà addio

Vincenzo Italiano, da par suo, spera di entrare nella storia della Fiorentina e di riuscire a portare a Firenze una competizione europea per la seconda volta nella storia del club viola, per la prima per quanto riguarda la storia moderna. Un trofeo importante che permetterebbe, tra le altre cose, alla squadra di partecipare alla prossima Europa League.

Dopo la finale di Atene, ed il recupero di campionato contro l’Atalanta fissato per il prossimo 2 giugno, molto probabilmente Italiano saluterà e lascerà Firenze dopo tre anni indimenticabili in cui la sua squadra ha mostrato il meglio soprattutto nelle coppe, mentre non sempre in campionato è riuscita ad ottenere i risultati che forse meritava.

Kokorin, addio definitivo alla Fiorentina

Lascerà definitivamente la Fiorentina al termine di questa stagione anche Aleksandr Kokoric, attaccante russo che era arrivato in Italia ed in Toscana nel gennaio 2021. Solo dieci presenze per lui in Serie A senza mai trovare la via della rete e poi due prestiti, in diversi periodi, all’Aris di Limassol, squadra nel cui milita in questo momento.

Sono stati gli stessi ciprioti ad annunciare il riscatto definitivo del 33enne attaccante russo dalla Fiorentina. Notizia questa che farà felice anche più di qualche tifoso viola che non vedeva più di buon occhio Kokorin, da sempre accusato di scarso impegno.