Tacchinardi lancia l’allarme: “Thuram? Non penso sia completo” | Il vero colpo sarà un altro – ESCLUSIVA DOTSPORT

Esclusiva Tacchinardi: “Juve a Thiago Motta? Mi ricorda la scommessa fatta con Lippi”

Ciclo finito, ciclo cominciato. Alessio Tacchinardi è convinto che, con l’addio di Max Allegri alla Juventus, per i bianconeri non ci fosse scelta migliore rispetto a quella di Thiago Motta. “La Juve non poteva scegliere allenatore migliore” ci ha detto in esclusiva .

“Thiago Motta ha dimostrato di avere personalità, idee e perfino continuità. Quel che ha fatto col Bologna ha dello straordinario. Inoltre non bisogna dimenticare che ha vinto tanto anche da calciatore. Ora deve dimostrare di essere uno dei migliori assoluto, ma ha tutto per fare bene e riuscirci”.

IL PARAGONE – Per Tacchinardi, inoltre, Thiago Motta non è inesperto per allenare la Juventus. “Ho vissuto le stesse perplessità quando a Torino arrivò Lippi. Molti dicevano che avendo allenato solo Atalanta e Napoli, che all’epoca erano a un livello più basso rispetto a ora, non era pronto per lavorare a certi livelli. Invece vincemmo tutto. La verità è che o si prendono figure come Klopp e Guardiola, che però chiedono 20 milioni di ingaggio, oppure bisogna anche fidarsi del proprio istinto e raccogliere gli indizi che il campo, comunque, ha già dato.”

COME ZIZOU – “Thiago Motta ha fatto bene ovunque. Zidane prima di allenare il Real Madrid, e di vincere la Champions per vari anni di fila, aveva guidato solo la seconda squadra dei madrileni. La società si è fidata di quel che aveva visto e lo ha promosso”.

IL MERCATO – La Juve però ha bisogno di acquisti. In particolare a centrocampo: “Thuram mi sembra bravo, ma non penso sia completo. In quel centrocampo serve più che altro un giocatore come Koopmeiners. Quello per me sarebbe un vero colpo per la Juve”.