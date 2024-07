ESCLUSIVA DOTSPORT – Spalletti ha chiesto le dimissioni | La risposta di Gravina dopo il disastro ad Euro 2024

La Nazionale deve fronteggiare l’ennesimo polverone dopo il disastro agli ultimi Europei. Spalletti ha chiesto le dimissioni.

Lo scopo del viaggio non è la meta, ma il percorso. Una frase fatta che va bene in ogni occasione fallimentare, non tanto per giustificare quanto per trovare un appiglio su cui andare avanti.

Peccato che il nostro percorso è stato giudicato disastroso dai più. E lo sa bene anche Luciano Spalletti, uno che le responsabilità è sempre stato abituato a prendersele.

Un uomo che ha accettato la missione kamikaze di difendere il titolo di Campioni d’Europa con una rosa certamente non paragonabile ad un prestigio del genere. Un uomo che ci ha provocato diversi sussulti in un giugno, seppur turbolento come poi si è rivelato, dalle forti tinte azzurre.

Un’Albania dominata, seppur il gol subito più veloce della storia nella competizione. Una Spagna che ha fatto di noi ciò che voleva, seppur vincente con un solo (auto)gol di scarto. Una Croazia che ci ha fatto sudare sette camicie, seppur inchinata all’abnegazione tipica di chi veste azzurro da 130 anni.

Spalletti si dimette: ecco perchè e con quali argomenti

La delusione è stata troppo cocente. Perchè il discorso è sempre quello: legittimo perdere contro la Svizzera più agguerrita della sua storia, inaccettabile averlo fatto senza entrare in campo. Senza un tiro in porta. Senza aver difeso la patch sulla maglietta conquistata appena 3 anni fa.

“E allora mi dimetto perchè ho fallito”. Avrà detto così Luciano Spalletti al suo presidente, reo colpevole della debacle e pronto a prendersi le sue responsabilità. Secondo quanto riportato da alcune fonti della redazione di Dotsport, il C.T. si sarebbe fatto da parte poche ore dopo la disfatta elvetica.

La risposta di Gravina: dimissioni respinte

Non se ne parla. Per Gabriele Gravina, le dimissioni non hanno avuto senso di esistere, per diverse ragioni. La prima delle quali è che il mago di Certaldo ha intrapreso un percorso pluriennale con ragazzi giovani, che hanno come obiettivo principale quello di partecipare al prossimo Mondiale.

Gli incidenti di percorso fanno parte della strada e come tali, propedeutici alla crescita dell’intero movimento. Arrendersi non è contemplato. Dunque si ripartirà dalla Nations League di settembre e dalle qualificazioni al mondiale delle Americhe. Con Luciano, uomo e allenatore. In quest’ordine.