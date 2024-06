Theo Hernandez, sarà cessione: il club ha fatto trapelare un indizio | Quasi passato inosservato

Continuano a trapelare le voci di un possibile addio del terzino francese al Milan durante la sessione estiva di mercato.

Nell’estate 2019 il Milan, che intanto si era appena affidato a Marco Giampaolo in panchina, cominciava la sua opera di rivoluzione tecnica che poi ha portato al ritorno in Champions ed alla vittoria dello Scudetto negli anni successivi con Stefano Pioli in panchina.

In quel Milan erano appena arrivati Zvonimir Boban e Ricky Massara per affiancare Paolo Maldini per quel che riguarda la parte tecnica e sportiva dirigenziale. Fu proprio in quell’estate che i tre riuscirono ad acquistare sul mercato calciatori come Rade Krunic, Ante Rebic, Ismael Bennacer, Rafael Leao e Theo Hernandez che poi sono diventati fondamentali per la rinascita dei rossoneri.

Molti di loro, però, ci misero un po’ di mesi ad ingranare e all’inizio sembravano essere gli ennesimi flop di quegli anni del mercato del Milan. Theo Hernandez, invece, arrivato per circa 20 milioni di euro dal Real Madrid e voluto fortemente da Paolo Maldini, a parte l’infortunio iniziale che lo tenne lontano dai campi per quasi due mesi, cominciò fin da subito a mostrare tutte le sue doti.

Negli anni in rossonero, poi, il terzino sinistro francese è cresciuto in maniera esponenziale divenendo uno degli inamovibili e dei big della rosa rossonera, arrivando in Nazionale, dove non era mai stato convocato fino a quel momento, con i gradi da titolare, e riuscendo ad essere promosso vice-capitano da Stefano Pioli al Milan.

Milan, rischio cessione per Theo

Dopo cinque stagioni molto positive, anche se le ultime due con parecchi alti e bassi, Theo è diventato uno dei terzini più forti in circolazione e piace a tante squadre in giro per l’Europa. Una situazione pericolosa per il Milan che non vorrebbe venderlo, ma che di certo non rinuncerebbe ad un’offerta fuori mercato.

Da 80 milioni di euro in sù, infatti, i dirigenti del Milan, così come fatto lo scorso anno con Sandro Tonali, si sederebbero volentieri attorno ad un tavolo per parlare del francese. Theo, che vorrebbe restare in rossonero, piace molto al Bayern Monaco ed al Real Madrid. I primi lo vorrebbero se Alaba dovesse finire proprio al Real, mentre i secondi lo prenderebbero se non dovessero arrivare al laterale austriaco.

Primavera Milan, ufficiale il rinnovo del classe 2006 Magni

Il Milan, intanto, continua a trattare il brasiliano Emerson Royal che nasce come terzino destro, ma può essere schierato anche a sinistra. Ruolo che, senza Theo, nell’attuale rosa rossonera potrebbero occupare anche Alessandro Florenzi e i giovani Alex Jimenez e Davide Bartesaghi.

Un altro terzino dell’ottima ultima primavera rossonera, intanto, ha appena rinnovato il suo contratto con il Milan. Si tratta del classe 2006 Vittorio Magni che, dopo Comotto e Camarda, si lega al Diavolo ufficialmente. Contratto fino al 2027 per il giovane difensore esterno che gioca a destra, ma può essere impiegato anche a sinistra.