Ma quale Lukaku? | Conte, arriva lo spoiler sull’attaccante: sarà il più pagato della storia

L’allenatore italiano, da poco ufficializzato dal Napoli, punta al colpo grosso in attacco e non al fedelissimo belga.

L’annuncio, le foto ed i video della sua firma sono bastati per far tornare l’entusiasmo in un ambiente che negli ultimi dieci mesi ha vissuto soltanto momenti tesi e tristi e che era assai depresso dopo un decimo posto in classifica e la mancata qualificazione da qualunque competizione europea.

Lo Scudetto del giugno 2023 è ormai un lontano ricordo a Napoli, ma lo è anche l’ultima annata disgraziata che ha visto i partenopei raccogliere figuracce ed umiliazioni in tutte le competizioni in cui si sono dovuti cimentare. A riportare entusiasmo sotto l’ombra del Vesuvio ci ha pensato Antonio Conte.

Dopo un anno e mezzo di inattività, infatti, il tecnico leccese non vedeva l’ora di tornare e, dopo aver aspettato la chiamata di qualche top club, ha finito per accettare la corte serrata di Aurelio De Laurentiis che già lo scorso novembre, dopo l’esonero di Rudi Garcia, ci aveva provato invano.

Ora, invece, il matrimonio si è finalmente celebrato e l’ex allenatore di Inter e Juventus ha firmato un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione e cercherà di riportare la squadra napoletana ad essere competitiva e a lottare per lo Scudetto. In città non vedono l’ora di vedere il nuovo Napoli e già sognano con il nuovo Messia.

Napoli, ecco chi bisognerà sostituire

L’arrivo di Conte, inoltre, è spesso sinonimo anche di mercato importante e Aurelio De Laurentiis sa che non può sbagliare la scelta dei calciatori. Ci sarà da fare un lavoro certosino e massiccio per rinforzare tutti i reparti del campo, ma anche per sostituire i vari Zielinski, Di Lorenzo e Osimhen, tra gli altri, destinati a partire in questa finestra di mercato.

Ma, se il centrocampista polacco è certo di passare all’Inter a causa di un contratto con il Napoli che scade il prossimo 30 giugno, su Osimhen ADL spera di raccogliere quanto più denaro possibile e di non dover scendere troppo sotto i 135 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria stipulata al momento della firma sul prolungamento dal bomber nigeriano.

Napoli, per l’attacco spunta Gyokeres

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio e di reinvestire tutto in parte il denaro che entrerà nelle casse dalla cessione di Osimhen. Ecco perché, quindi, la prima pista per l’attacco non sembra più essere Romelu Lukaku, fedelissimo di Conte, o Dovbyk, ucraino del Girona. I partenopei, infatti, sembrano voler far sul serio per Viktor Gyokeres.

L’attaccante dello Sporting Lisbona ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro e viene da una stagione incredibile in cui ha realizzato 43 gol in 48 partite, tra tutte le competizioni. Capocannoniere e campione di Portogallo, lo svedese piace molto anche all’Arsenal e resta uno dei prezzi pregiati di questa sessione estiva di calciomercato.