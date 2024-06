Furlani manda l’sms sul telefonino: “Il contratto è pronto” | Colpo generazionale in casa Milan

L’amministratore delegato vivrà la seconda estate consecutiva da protagonista sul mercato per i rossoneri.

Il calciomercato per le squadre della nostra Serie A è ormai cominciato a tutti gli effetti. A pochi giorni dalla fine della stagione 2023/2024, infatti, non è già più tempo di pensare a bilanci e a quanto è successo negli ultimi mesi, ma bisogna programmare e cominciare a lavorare per il futuro.

Sono tantissime, anzi quasi tutte, le squadre che cambieranno la guida tecnica rispetto alla stagione appena trascorsa. Tra queste compagini molta curiosità c’era attorno al futuro del Milan che dopo quasi cinque anni ha deciso di separarsi da Mister Stefano Pioli.

Nonostante la rabbia e le rimostranze dei tifosi i rossoneri hanno scelto Paulo Fonseca per il futuro e sarà il tecnico portoghese a prendere il posto di quello parmense, cercando di aprire un nuovo ciclo in casa Milan. Ancora una volta, quindi, il Diavolo punta ad un tecnico dal nome non altisonante, ma dal carattere malleabile e che preferisce un gioco offensivo e propositivo.

Per molti sostenitori rossoneri questo è sinonimo di mancanza di ambizioni, ma in tanti in realtà aspettano di vedere che mercato farà la società e come intenderà rinforzare la rosa che metterà a disposizione dell’ormai ex tecnico del Lille. Sono almeno quattro i calciatori che il Milan intende acquistare per cercare di ridurre il gap con l’Inter.

Milan, Zirkzee obiettivo numero uno per l’attacco

Il nome che più si sta facendo in queste ore è quello di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che può essere preso pagando una clausola da 40 milioni di euro alla società rossoblù. Il Milan ha già fatto sapere ai felsinei di voler esercitare questa opzione e, dopo aver già convinto il calciatore, ora dovrà trovare una quadra con l’entourage dell’olandese circa le commissioni da pagare.

Zirkzee resta comunque il primo obiettivo del Milan per l’attacco. Rossoneri che, però, stanno nel frattempo cercando di blindare i propri giovani gioielli che si sono messi in mostra con la Primavera in questi ultimi mesi o con le rispettive Nazionali di categoria.

Milan, prolungamento per un altro Primavera

La batteria di ragazzi di proprietà del Milan è davvero interessante. Hanno già firmato il loro primo contratto da professionisti con i rossoneri i vari Sia, Zeroli, Liberali, Magni, ma soprattutto Francesco Camarda che pochi giorni fa ha vinto l’Europeo Under 17 con l’Italia ed è stato nominato miglior calciatore del torneo.

Il Milan continua a blindare i suoi giovani. L’ultimo della lista è Vincenzo Perrucci, centrocampista classe 2005 che nell’ultima stagione ha messo insieme tredici presenze, condite da due gol ed un assist. Il ragazzo ha firmato fino al 30 giugno 2026 e si aggiunge alla schiera dei giovani della Primavera che continueranno a giocare con la maglia rossonera.