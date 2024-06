Stavolta ce lo dovete dare a due spicci | ADL chiama Carnevali: patto scudetto col Sassuolo

Il Presidente del Napoli cerca rinforzi per Antonio Conte e spera di chiudere presto per un calciatore dei neroverdi appena retrocessi.

L’entusiasmo in città è tornato improvvisamente ed è già diventato contagioso. Dopo la stagione disastrosa che ha visto il Napoli finire la stagione al decimo posto in classifica e fuori da ogni competizione europea, si doveva tracciare una linea dritta e decisa ed il presidente De Laurentiis lo ha fatto in maniera netta.

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dei partenopei e lo è già diventato ufficialmente, firmando nei giorni scorsi un contratto da otto milioni netti a stagione che lo legherà al Napoli. Il tecnico leccese ha già portato quella ventata di ottimismo ed entusiasmo che serviva così tanto ad un ambiente depresso dopo una stagione tragicomica.

Il Presidente De Laurentiis, dal canto suo, ha coronato un corteggiamento lunghissimo e serrato che era già cominciato lo scorso ottobre. A quei tempi Antonio Conte declinò l’offerta di ADL per sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli anche per la sua comprovata diffidenza verso gli incarichi a stagione in corso.

La stagione degli azzurri poi è continuata a trascinarsi tra figuracce, umiliazioni, qualche buona prestazione isolata e altri due allenatori, Mazzarri e Calzona, che si sono susseguiti sulla panchina senza riuscire a migliorare i risultati della squadra.

Napoli, ecco i calciatori in partenza

Ora, invece, per i tifosi del Napoli, il sogno di vedere l’ex allenatore di Juventus e Inter sulla panchina della propria squadra del cuore, è divenuto realtà e tra un paio di mesi abbondanti potranno vederlo all’opera nelle prime partite ufficiali della nuova stagione.

Non basterà, però, il solo Conte sulla panchina azzurra. De Laurentiis, infatti, dovrà costruirgli una squadra che possa essere competitiva e magari disegnata a sua immagine e somiglianza. Il Napoli ha bisogno di sostituire Zielinski, che andrà all’Inter, e poi i quasi sicuri partenti Mario Rui, Politano, Osimhen e Di Lorenzo.

Mercato, il Napoli sulle tracce di Laurienté

Dovrà essere costruita una rosa che possa giocare a tre mentre sarà poi decisione di Conte capire se sarà meglio giocare con il suo classico 352 o con un 343 forse più adatto all’attuale squadra del Napoli. Se si dovesse scegliere questa seconda opzione, quindi, Kvaratskhelia potrebbe continuare ad agire sulla sua fascia di competenza.

Ci sarà bisognò, però, anche di altri esterni offensivi ed un’idea per la prossima stagione porta ad Armand Laurienté, esterno alto del Sassuolo che è appena retrocesso in Serie B con la compagine neroverde. Il francese si mise particolarmente in mostra due campionati fa, mentre nell’ultimo ha fatto un po’ più di fatica. Su di lui c’è anche la Roma, ma De Laurentiis potrebbe sfruttare i buoni rapporti con Carnevali.