Pescato per caso in Sudafrica | Lotito, trovato il nuovo Chinaglia: bomber potente ed efficace, VIDEO

Il Presidente biancoceleste sembra aver pescato un talento che sembra che potrebbe riportare l’entusiasmo in casa Lazio.

Sono giorni caldissimi, infuocati in casa Lazio. Nel corso della scorsa settimana è arrivata la notizia delle dimissioni di Igor Tudor che, nonostante avesse firmato a marzo scorso un contratto di diciotto mesi, ha deciso di lasciare soldi e stipendio e non proseguire la sua avventura con la Lazio.

Secondo quanto si apprende le dimissioni sono arrivate per divergenze di opinioni con il Presidente Claudio Lotito e con la società sul progetto e sul futuro. Per il tecnico croato la rosa della Lazio avrebbe avuto bisogno di almeno otto calciatori nuovi e, quindi, di una sorta di rivoluzione totale.

Lotito, invece, non era assolutamente d’accordo con questa visione di Tudor ed ha ribadito come l’attuale Lazio abbia già una buona base di partenza da cui ripartire ed avesse bisogno soltanto di qualche piccolo ritocco e rinforzo in alcune zone del campo.

Alla fine si è arrivati al divorzio. La Lazio non si è fatta trovare impreparata ed ha scelto immediatamente il nuovo allenatore che sarà Marco Baroni che da qualche giorno aveva comunicato di non voler proseguire con il Verona dopo l’ennesima impresa compiuta ed una salvezza che ha davvero del miracoloso. A breve ci sarà l’annuncio ufficiale.

Mercato, Lazio su Dele-Bashiru. Ecco il video del suo ultimo gol

Una situazione che di certo non è andata giù ai tifosi della Lazio che in questa situazione non possono fare a meno di vedere una mancanza di ambizioni da parte della società. I supporter biancocelesti hanno intanto dichiarato ufficialmente, via social, di voler passare all’azione ed hanno organizzato una manifestazione pacifica di dissenso e protesta per le vie di Roma in occasione del prossimo in weekend.

Claudio Lotito è però abituato a queste sommosse popolari e queste proteste contro di lui ed intanto sta già pensando a rinforzare la squadra assieme al direttore sportivo, Fabiani. Un nome che i dirigenti laziali stanno seguendo è quello di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Nazionale nigeriana che gioca in Turchia con l’Hatayspor.

⚽️ | Il gol di Dele-Bashiru, obiettivo di mercato della #Lazio, contro il Sudafrica. pic.twitter.com/5aycm67ERT — AllRoundLazio (@AllRoundLazio) June 8, 2024

Lazio, si attende a breve la chiusura dell’operazione

Nelle ultime ore ci sono stati contatti sempre più fitti tra la Lazio ed il club turco. Il club biancoceleste sta lavorando per un acquisto a titolo definitivo, ma anche per un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La valutazione del cartellino del nigeriano è di 7 milioni di euro comprensivi di bonus.

Dele-Bashiru è una mezzala con passaporto inglese ed il suo entourage ha già un’intesa con la Lazio sulla base di un contratto quinquiennale a poco meno di 1,5 milioni di euro a stagione. Si attende l’accelerata definitiva nelle prossime ore e la relativa chiusura dell’operazione. Il calciatore, intanto, si è messo in mostra nell’ultimo match della sua Nazionale, con un bel gol realizzato al Sudafrica.