Marotta lo annuncia come un COLPO DI STATO | Ma fa il panchinaro fisso: arriva gratis con stipendio pagato

Il nuovo Presidente dell’Inter sta stringendo per l’arrivo di un calciatore che nell’ultima stagione ha giocato molto poco.

Fino a questo momento è la squadra che si è mossa meglio e maggiormente sul fronte acquisti e mercato e, questo, nonostante l’ultimo campionato abbia ampiamente dimostrato che fosse già la squadra più forte e da battere, così come lo dimostra il valore della rosa certificato da tutti.

Parliamo ovviamente dell’Inter che, già in tempi non sospetti, è riuscita a chiudere per due colpi importantissimi in vista della prossima stagione. Non è certamente un mistero, infatti, che i nerazzurri abbiano già chiuso per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che diventeranno ufficialmente calciatori interisti dal prossimo 1 luglio.

Il centrocampista del Napoli e l’attaccante del Porto arrivano a parametro zero e sono stati convinti dai dirigenti nerazzurri circa la bontà del progetto. Zero euro spesi per due cartellini e per calciatori sicuramente di uno spessore non indifferente che migliorano ancora di più il valore e la competitività di centrocampo e attacco dei nuovi campioni d’Italia.

Il mercato dell’Inter, però, di certo non si ferma qui. Dopo lo scossone societario, il subentro di Oaktree a capo del club, la nomina a Presidente di Giuseppe Marotta e l’accordo praticamente trovato per il rinnovo di Capitan Lautaro Martinez, ora si può tornare a pensare alle trattative.

Mercato, ecco gli obiettivi dell’Inter

Entro il 30 giugno, però, la ancora difficile situazione economico-finanziaria del club, impone a Marotta e Ausilio di fare cassa attraverso alcune plusvalenze che potranno portare un po’ di respiro alla società. Ci saranno da piazzare alcuni esuberi e magari qualche giovane di rientro dal prestito.

Una volta finalizzate alcune cessioni, quindi, si potrà tornare agli acquisti. L’obiettivo numero uno dell’estate nerazzurra è l’islandese Albert Gudmundsson. Il trequartista del Genoa, reduce da una grandissima stagione condita da ben 14 reti, piace molto a Marotta e Ausilio e vuole vestire la maglia nerazzurra. I dirigenti interisti cercheranno di chiudere nelle prossime settimane.

Inter, occhi su Mandas della Lazio

Un altro obiettivo dell’Inter è sicuramente un portiere che possa prendere il posto di Emil Audero che tornerà alla Sampdoria dopo il prestito annuale stipulato la scorsa estate. Nel mirino del club nerazzurro in questo momento sembra esserci Christos Mandas, portiere greco della Lazio che si è messo in mostra sul finire del campionato appena terminato.

Otto presenze e sei gol subiti, più un derby di Coppa Italia contro la Roma giocato alla grande. Mandas ha fatto vedere delle buone cose, tanto da mettere in discussione la titolarità assoluta di Provedel se dovesse restare alla Lazio. L’Inter lo vuole per farlo partire come secondo, ma anche per affiancarlo a Yann Sommer che pian piano potrebbe cedergli il posto in prospettiva futura.