De Rossi, ritorno al passato: Gervinho al centro dell’attacco | Torna una freccia, ma è il suo erede

Lo ha avuto come compagno di squadra e ne ha ammirato la corsa, mister De Rossi punta sull’erede di Gervinho sugli esterni

La Roma è alla ricerca di rinforzi sugli esterni per il tridente di Daniele De Rossi. Il direttore sportivo Ghisolfi ha incontrato nelle ultime ore Ramadami, agente di Federico Chiesa, profilo molto gradito al tecnico giallorosso. La trattativa non è semplice, sia per il costo del cartellino, non inferiore a 40 milioni, sia per la concorrenza, in particolar modo del Napoli di Antonio Conte che dispone di maggiore budget da investire.

Se il colpo non dovesse concretizzarsi ci sono comunque delle valide alternative e a un prezzo più contenuto, anche a livello di monte ingaggi dato che l’azzurro vorrebbe almeno 7 milioni di euro a stagione, compenso che non è in linea con il nuovo progetto dei Friedkin.

Ramadani è l’agente anche di Boga, un altro nome che potrebbe fare al caso di De Rossi. Non dispiace Mattia Politano che potrebbe trovare meno spazio, soprattutto se l’attacco del Napoli dovesse subire diversi cambiamenti sul mercato.

Anche Nico Gonzalez è un giocatore che ha caratteristiche tecniche che si adattano al gioco del mister capitolino ma la Fiorentina ha fatto sapere di volerlo trattenere in Toscana, con il nuovo allenatore Palladino che vuole puntare molto su di lui.

Dalla Ligue 1 potrebbe arrivare l’erede di Gervinho, esterno a tutta fascia

Nella lista di Ghisolfi ci sono anche due giocatori che ha potuto vedere da vicino nella scorsa Ligue 1. Il primo è il kosovaro del Lille Zhegrova che ha propensione offensive ed è molto bravo nell’uno contro uno.

Il secondo è Nuamah del Lione, ghanese che ha collezionato 33 presenze tra campionato e coppa francese segnando anche tre reti. La corsa è il suo forte e a Roma non si vede un giocatore così dai tempi di Gervinho.

Alla Roma serve anche un numero 9, Abraham non basta a De Rossi

Una volta acquistato l’esterno sarà compito di Ghisolfi passare alla punta centrale visto che Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dopo la fine del prestito annuale concordato con i Blues lo scorso agosto.

Il completo recupero di Tammy Abraham non è ritenuto sufficiente, soprattutto considerando il fitto calendario che attende la squadra, impegnata su due fronti come la Serie A e l’Europa League.