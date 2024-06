Spalletti in ansia: il pupillo si è fatto male 7 minuti dopo le convocazioni | Sostituto a sorpresa

Il commissario tecnico azzurro ha diramato la lista ufficiale dei 26 che parteciperanno all’Europeo, ma con riserva.

Il countdown è ormai ufficialmente cominciato. Mancano davvero pochissimi giorni all’inizio dell’Europeo di calcio che si disputerà in Germania a partire da venerdì 14 giugno, data in cui si affronteranno i padroni di casa tedeschi e la Scozia nel match inaugurale della competizione.

La sera dopo, sabato 15 giugno, però, è quella che tutti gli italiani che seguono la Nazionale hanno evidenziato in rosso sul calendario. In quella data, infatti, si terrà la sfida tra Italia ed Albania che vedrà l’esordio degli azzurri, detentori del titolo, ad Euro 2024.

Il commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti, intanto, dopo avere pre-convocato 30 calciatori, nel pomeriggio di giovedì ha fatto le sue scelte ed ha tagliato tre di questi. Sono Ivan Provedel, portiere della Lazio; Ricci, centrocampista del Torino e Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna gli esclusi dalla lista che non partiranno per la Germania.

Altri due calciatori, Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini sono stati esclusi a causa dei rispettivi infortuni che non permetteranno loro di poter essere disponibili per la competizione continentale. Al posto dei difensori di Inter e Atalanta, Spalletti ha deciso di convocare il centrale della Juventus, Federico Gatti che si è già aggregato al gruppo ed è sicuro di partecipare all’Europeo.

Italia, Spalletti in ansia per Meret

Fatta la lista dei 26 calciatori che rappresenteranno l’Italia ad Euro 2024, quindi, ora sarà tempo di cominciare a pensare alle sfide contro Albania, Spagna e Croazia in cui ci giocheremo il passaggio del turno e la possibilità di difendere il titolo conquistato tre anni fa a Wembley.

C’è però ancora incertezza circa le condizioni fisiche di uno dei ventisei scelti da Spalletti. Il portiere del Napoli, Alex Meret, infatti, ha accusato un problema di natura muscolare alla coscia durante l’amichevole in famiglia contro la formazione azzurra Under 20 che si è disputata nella giornata di mercoledì.

Nazionale, problema muscolare per Meret. Provedel in allerta

Un infortunio che sembra di lieve conto e che ha comunque convinto il ct. azzurro a scegliere il portiere partenopeo rispetto ad Ivan Provedel che, almeno per ora, ha fatto le valigie ed è tornato a casa. L’estremo difensore della Lazio, però, ha dato la sua piena disponibilità nel continuare ad allenarsi nella propria sede per conto suo, tenendosi in contatto con il preparatore dei portieri della Nazionale.

Provedel resta quindi a disposizione della Nazionale e fino al 20 giugno prossimo può essere reinserito tra i convocati e volare in Germania per sostituire Meret, se il portiere del Napoli non dovesse farcela nei prossimi giorni a recuperare dall’infortunio, o eventualmente anche uno degli altri due estremi difensori disponibili, Donnarumma e Vicario.