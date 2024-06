Giuntoli stila l’assegno: 4.400.000€ di stipendio | I tifosi insorgono: “Stiamo scherzando?”

Il dirigente bianconero è vicinissimo a chiudere l’acquisto di un calciatore fortemente voluto, ma con un ingaggio abbastanza alto.

La sessione di calciomercato estiva partirà ufficialmente il prossimo primo luglio, ma si può tranquillamente dire che le trattative sono già partite e alcuni accordi sono addirittura in dirittura d’arrivo. Una delle squadre più attive da questo punto di vista sembra essere la Juventus.

Il club bianconero, dopo aver conquistato la Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League, ha anche chiuso il secondo ciclo di Massimiliano Allegri sulla panchina e ripartirà da Thiago Motta, ormai ex allenatore del Bologna che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Un cambio di rotta importante, sia dal punto di vista del gioco e delle idee tattiche che dal punto di vista caratteriale, intrapreso con la speranza di riportare il club bianconero a lottare per lo Scudetto, cosa che da quelle parti ormai non succede da tanti, troppi anni. Alzare il livello di competitività, quindi, sarà il primo obiettivo di Giuntoli in vista di questa sessione di mercato.

Ed è proprio per queste ragioni che l’ex ds del Napoli è già da tempo impegnato fino in fondo per cercare di fare il possibile nel dare al nuovo allenatore una squadra che possa far bene, ma soprattutto ridurre quanto più possibile il divario con l’Inter, fresca Campione d’Italia.

Mercato, ecco le prime mosse della Juve

Il primo obiettivo del mercato juventino è quello di migliorare il reparto nevralgico del gioco, quel centrocampo che da troppi anni non sembra essere all’altezza della storia, anche recente, della Juve. Bisognerà cercare di alzare il livello qualitativo della mediana ed il calciatore che piace di più in tal senso continua ad essere Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Se Adrian Rabiot non dovesse rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, inoltre, la Juventus dovrà acquistare almeno due centrocampisti di altissimo livello. Intanto i bianconeri sembrano già aver chiuso i primi due colpi di questo mercato estivo. Si tratta del portiere del Monza, Michele Di Gregorio, che arriverà dal Monza per circa 20 milioni di euro, e di Riccardo Calafiori.

Mercato, Juve vicinissima a Calafiori

Il difensore del Bologna è da mesi sul taccuino di Giuntoli che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il club rossoblù per chiuderne l’acquisto. Calafiori è stata la vera e propria rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A, almeno per quel che riguarda il reparto arretrato, ed ha dimostrato enorme duttilità e bravura nel giocare sia da centrale che da terzino, ma anche nell’impostare l’azione e attaccare palla al piede.

Non è un caso che Luciano Spalletti, ct. della Nazionale, lo ha convocato per Euro 2024. La Juventus sembra aver trovato l’accordo con il Bologna al quale dovrebbero andare circa 30 milioni di euro (il 50% spetta di diritto al Basilea, ex club di Calafiori) e con il calciatore per un contratto sulla base di 2.2 milioni di euro netti a stagione. Cifra che al lordo, considerando anche la tassazione italiana, peserà sul bilancio juventino per circa 4.4 milioni di euro.