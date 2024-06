Lotito prende l’erede di Immobile | Dalla lotta salvezza all’Europa: titolare subito

Immobile è ormai un lontano ricordo. La Lazio del presidente Lotito ha trovato il bomber del futuro. Passa dalla lotta salvezza all’Europa.

Chiuso in settima posizione, alle spalle dei cugini della Roma, il campionato di Serie A 2023-2024, la Lazio del presidente, Claudio Lotito, traccia il bilancio finale di un’annata conclusasi in maniera decisamente diversa da quelli che erano i piani societari stabiliti durante la scorsa estate.

Piani, secondo i quali i biancocelesti avrebbero dovuto confermarsi in zona Champions League dopo il secondo posto del campionato 2022-2023, che non sono però stati chiaramente rispettati da Immobile e compagni i quali, sconfitti addirittura per 13 volte in campionato (cinque sconfitte in più rispetto allo scorso anno), hanno dovuto accontentarsi, non senza difficoltà, della qualificazione in Europa League.

Una manifestazione, questa, che, rinnovata nella formula e nel numero di squadre partecipanti esattamente come la Champions League, dovrà essere onorata ovviamente fin da subito dalla formazione capitolina, il cui obiettivo, non è escludere, potrebbe essere quello di riportare a Formello un trofeo continentale che manca ormai dalla Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United nell’agosto del 1999.

In seguito a quel trionfo gli Aquilotti non sono infatti mai più riusciti ad avvicinarsi alla conquista di un titolo europeo che, per quanto sicuramente ambito, dovrà essere avvicinato anche, e forse soprattutto, mediante una campagna acquisti mirata che possa rendere più competitivo il gruppo attualmente guidato da Igor Tudor.

Lazio, involuzione Immobile: solo 25 gol negli ultimi due anni per l’attaccante campano

Legato alla Lazio da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Ciro Immobile quest’anno è stato solo un lontano parente del bomber formidabile che i tifosi laziali hanno avuto il piacere di ammirare in questi suoi primi otto anni passati all’ombra biancoceleste del Colosseo.

Un bomber, implacabile almeno fino a due anni fa, purtroppo smarritosi nel corso delle ultime due annate a causa di un’età non più giovanissima e di qualche acciacco di troppo che gli hanno impedito di trovare con regolarità la via del gol, imboccata complessivamente solo 25 volte nelle ultime due stagioni.

Lazio, idea Noslin per la prossima stagione: l’Hellas Verona chiede 15 milioni di euro

Prelevato lo scorso 23 gennaio dagli olandesi del Fortuna Sittard da parte dell’Hellas Verona del presidente, Maurizio Setti, Tijjani Noslin ha impiegato poco tempo per diventare determinante nelle rotazioni della formazione allenata da Marco Baroni.

Una formazione, quella scaligera, che, data per certa retrocessa in pieno inverno, ha invece disputato una buona seconda parte di stagione che l’ha portata a conquistare, con una giornata d’anticipo, una salvezza tranquilla sulla quale ha avuto un ruolo sicuramente importante il bottino di cinque gol e quattro assist messo a referto dall’attaccante olandese che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe recentemente finito nel mirino della Lazio di Claudio Lotito, pronta a investire per lui i 15 milioni di euro richiesti dalla società veneta.