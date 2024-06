De Laurentiis lo bolla come il ‘male della società’, lui la prende malissimo | Firma in Serie B per la disperazione

Il Napoli cambierà molti giocatori in questa sessione di mercato, un ex azzurro riparte dalla Serie B, De Laurentiis lo ha cacciato

Il decimo posto in classifica è un risultato disastroso per il Napoli che, un anno dopo lo storico Scudetto, ha avuto una flessione inaspettata e un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative. Tre cambi di guida tecnica non hanno cambiato le sorti di una stagione che non è mai decollata sul piano del gioco, con i top player che sono sembrati lontani parenti di quelli che avevano stregato tutta Europa con le loro prestazioni sontuose.

Serviva una svolta ed è arrivata con la scelta di Antonio Conte come nuovo allenatore. Rilanciare un club che è stato una presenza fissa in Champions League nell’ultimo decennio è l’obiettivo primario del mister pugliese che ha accettato questa nuova sfida professionale.

Una piazza calorosa e ambiziosa come quella di Napoli può essere ideale per riportare Conte ai vertici in Italia dopo aver trionfato già sulla panchina della Juventus e dell’Inter, impresa che può realizzarsi anche in virtù della mancanza di competizioni europee che potevano portare via energie fisiche e mentali.

La rosa non è molto dissimile rispetto a quella che ha vinto lo Scudetto un anno fa, anche se ci potrebbero essere delle cessioni importanti, oltre a quella di Zielinski a centrocampo, poi per poter finanziare la campagna acquisti che si prospetta scoppiettante.

Un ex esterno del Napoli riparte dalla Serie B

Intanto un ex esterno offensivo del Napoli, Amin Younes, tornerà a giocare in Europa dopo essersi svincolato dal luglio scorso in seguito alla conclusione del suo rapporto con l’Al-Ettifaq, club dell’Arabia Saudita.

Il giocatore, classe 1993, transitato nel corso della sua carriera anche da club come Borussia Moenchengladbach, Kaiserslautern, Ajax, Eintracht Francoforte e Utrecht è da poche ore un nuovo giocatore dello Schalke04, nobile decaduta del calcio tedesco che gioca nella Serie B.

Younes pensa al futuro, ha dimenticato Napoli

Una carriera di tutto rispetto quella di Younes che prova a rilanciarsi in Europa, cercando di trascinare il suo nuovo club verso la promozione e il ritorno in Bundesliga.

Napoli è ormai un lontano ricordo, dato che ha lasciato gli azzurri nel 2020, anche se resta il rammarico di non aver conquistato il cuore dei tifosi e del patron che lo ha lasciato partire senza troppi problemi.