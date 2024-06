Inzaghi avrà il suo erede di Dumfries | Ma i tifosi sono sconcertati: preso dagli svincolati

Il club nerazzurro continua a guardare con attenzione al mercato degli svincolati e prova a piazzare altri colpi a zero.

Nelle ultime ore a tenere banco in casa Inter, ma non solo, è stata la notizia che riguarda Beppe Marotta e la scelta di Oaktree di eleggerlo nuovo Presidente del club. Il fondo californiano, da poco subentrato a Zhang, ha voluto premiare lo straordinario lavoro fatto dall’ex dirigente della Juve, assegnandoli questo ruolo di prestigio.

Per i tifosi dell’Inter, semmai ce ne fosse ulteriormente bisogno, questa è semplicemente un’ulteriore conferma circa le buone intenzioni del fondo californiano in merito al loro impegno con il club. Marotta, quindi, continuerà a svolgere le funzioni da amministratore delegato, ma formalmente con un ruolo ancor più importante.

Dal punto di vista operativo non dovrebbe cambiare nulla e saranno ancora lui e Piero Ausilio a svolgere i compiti più importanti, dal punto di vista amministrativo e sportivo, tra Viale della Liberazione, La Pinetina ed Appiano Gentile.

I tifosi dell’Inter continuano ad avere le loro rassicurazioni da due figure che in questi anni, nonostante i problemi economico-finanziari del club, hanno mantenuto la competitività della squadra, anzi l’hanno addirittura alzata, vincendo Coppe Italia e Supercoppe Italiane a ripetizione, ma soprattutto portando la Beneamata in finale di Champions League e a conquistare la seconda stella.

Mercato, Dumfries resta in partenza

Ora, però, comincerà il tempo di pensare al calciomercato. Dopo l’accordo praticamente trovato per il rinnovo di Lautaro Martinez e quelli di prossima definizione che riguardano Simone Inzaghi e Nicolò Barella, sarà tempo di cessioni e plusvalenze necessarie per poter operare ancora sul mercato in entrata.

Tra giovani in giro per l’Italia e l’Europa in prestito e calciatori che non fanno più parte del progetto, l’Inter spera di recuperare diverse decine di milioni di euro per non dover cedere alcun big. L’unico calciatore della rosa Campione d’Italia, tra quelli maggiormente utilizzati da Inzaghi, che potrebbe partire, al momento, è Denzel Dumfries.

Inter, piace Sessegnon a parametro zero

L’esterno destro olandese ha un contratto in scadenza nel giugno 2025, ma soprattutto non ha trovato ancora l’accordo per il rinnovo. Difficile che questo possa avvenire nelle prossime settimane e, quindi, i nerazzurri proveranno a cederlo durante la prossima sessione di mercato per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.

Per sostituirlo, intanto, spunta un nome nuovo sul taccuino di Ausilio. Si tratta dell’inglese Ryan Sessegnon. L’esterno sinistro, che però può giocare anche sulla destra, lascerà il Tottenham a parametro zero a causa del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante un anno completamente gettato al vento, con una sola presenza in Under 23, a causa di diversi infortuni ed un’operazione chirurgica affrontata lo scorso luglio, il britannico viene considerato un talento e piace molto in Viale della Liberazione.