De Rossi manda fuori di testa i tifosi: lo vuole a tutti i costi | Ma è stato eletto Bidone d’Oro 2024

Il tecnico giallorosso vuole provare a riabilitare un calciatore che in maglia giallorossa non ha avuto molta fortuna.

Dopo la delusione della mancata qualificazione alla prossima Champions League, l’ennesima negli ultimi anni, in casa Roma è arrivato il momento di voltare definitivamente pagina e soprattutto di cominciare a pianificare la stagione che verrà.

La dirigenza giallorossa sarà ancora una volta limitata e condizionata, nel fare mercato, soprattutto quello in entrata, dai paletti imposti dall’UEFA e dal relativo Fair Play Finanziario che tiene d’occhio i conti del club capitolino a causa del suo indebitamento netto che resta molto alto.

Bisognerà, quindi, come succede ormai da qualche estate a questa parte, prima cercare di cedere qualche calciatore, tra quelli dell’attuale rosa, quelli che erano in prestito negli ultimi mesi e qualche giovane, per generare alcune decine di milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Solo dopo quest’operazione si potrà dare il via al mercato in entrata.

Nelle scorse ore, intanto, c’è stato il primo incontro tra il nuovo direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, arrivato dal Nizza e l’allenatore Daniele De Rossi. Sono state tracciate le linee guida del mercato estivo, ma soprattutto si è fatto il punto dei calciatori che possono essere ceduti perché non rientrano nei piani del tecnico e quelli che dovrebbero restare.

Roma, ecco gli epurati di De Rossi

Sono diversi i calciatori che la Roma ha avuto in giro in prestito in questa ultima stagione, così come ce ne sono altri che non fanno più parte del progetto o hanno il contratto in scadenza. Sembra essere terminata qui, per esempio, l’avventura giallorossa dei vari Renato Sanchez, Spinazzola, Kristensen, Spinazzola e Karsdorp, oltre che ovviamente quella di Romelu Lukaku.

L’obiettivo di Daniele De Rossi è quello di riuscire avere una squadra più veloce ed imprevedibili, con più calciatori di qualità e brevilinei che sappiano saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Saranno soprattutto attacco e fasce laterali, in tal senso, a dover essere rinforzati.

Difesa Roma, torna Kumbulla. Out Llorente

Diversa è invece la situazione relativa alla difesa. Mancini è il leader ed il vice capitano e, a meno di offerte irrinunciabili, non si tocca. Restano anche Smalling, che ha rinnovato fino al 2025, e N’Dicka che l’allenatore vuole riprovare nella prossima stagione. Tornerà alla Juventus, dopo il prestito di sei mesi, invece, il giovane olandese Huijsen.

Marash Kumbulla farà ritorno a Trigoria dopo il prestito di sei mesi al Sassuolo. Nonostante la sua stagione complicatissima, complice anche il grave infortunio subito a maggio 2023 che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi 12 mesi, De Rossi ha intenzione di tenerlo alla Roma. Questa permanenza, al netto di offerte irrinunciabili, comporterebbe il mancato riscatto di Llorente.