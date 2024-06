Ibrahimovic l’ha fatto strano: sotto contratto il nuovo Shevchenko | Già pronta la maglia numero 7

Il Milan sta cominciando a progettare il futuro e soprattutto a pianificare il mercato in vista della prossima stagione.

Ormai non ci sono più dubbi. Il prossimo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. L’ex allenatore della Roma si è liberato nelle scorse ore dal contratto che lo legava al Lille ed ora è pronto a firmare quello con il club rossonero per succedere all’ormai ex allenatore, Stefano Pioli.

Manca solo l’annuncio ufficiale per cui ancora non c’è una data precisa, ma il tecnico portoghese firmerà un contratto di due anni, con un’opzione per il terzo, a 2.5 milioni di euro netti a stagione. I tifosi del Milan non hanno preso bene la notizia e continuano a contestarla, soprattutto sui social e sul web.

La società rossonera, però, è andata diritta per la propria strada senza comunicare motivazioni e intenzioni circa il progetto e la pianificazione aziendale. In questo contesto si è inserita anche la figura di Zlatan Ibrahimovic che i tifosi pensavano potesse essere garanzia di ambizioni e scelte più forti.

La figura di Fonseca non convince in quanto a carisma, mancanza di personalità e abitudine alla vittoria e il fatto che Ibra non l’abbia in qualche modo confutata ha deluso e sta deludendo parecchio i tifosi rossoneri. Ora, però, si attende un mercato importante per cercare di rendere la rosa competitiva ed all’altezza di giocarsi lo Scudetto con l’Inter.

Mercato, Ibra a caccia di talenti

Se questo non dovesse avvenire ed anche il mercato sarà povero e privo di colpi importanti, oltre che magari con una rosa ulteriormente impoverita dall’eventuale partenza di uno dei big dell’attuale rosa, i tifosi rossoneri saranno pronti a contestare ad oltranza la squadra e a ridurre sensibilmente il numero degli abbonati.

Zlatan Ibrahimovic, però, sa che i tifosi si fidano di lui e sta cercando di intervenire per, di concerto con Moncada e Furlani, mettere a segno qualche colpo nel mercato in entrata. La prima mossa dovrebbe essere quella di rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di primo livello che possa rappresentare il presente ed il futuro del Milan.

Milan, spunta Tsygankov per l’attacco

Sempre per quel che riguarda la prima linea, però, nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per l’attacco del Milan. Si tratta di Viktor Tsygankov, ala destra nata in Israele, ma di nazionalità Ucraina. Classe 1997 milita nel Girona dove ha giocato per una stagione e mezza, mettendo a referto 11 gol e 13 assist in 53 partite ufficiali.

Abile a saltare l’uomo e ad accentrarsi per andare al tiro, l’esterno offensivo ucraino conta anche 12 gol in 52 presenze nella sua Nazionale con cui sarà chiamato a disputare l’Europeo di Germania tra qualche giorno. Dopo Andriy Shevchenko, uno dei calciatori più amati nella storia del Milan, il Diavolo potrebbe accogliere, quindi, un altro calciatore ucraino.