Spalletti ci ripensa: chiamata alla Juve e convocazione dell’ultimo secondo | È già in campo

Fuori un veterano della Nazionale, dentro un giovanissimo: sembra proprio che il ct si sia già fatto incantare dal baby prodigio

Ieri a Coverciano l’Italia di Luciano Spalletti si è imposta per 3-1 sull’Under 20 azzurra in un’amichevole composta da due tempi da 35 minuti ciascuno. Il ct sta testando tutte le migliori soluzioni per far sì che l’Italia sia pronta per i prossimi Europei che inizieranno in prossimo 14 giugno (l’Italia esordirà il 15 giugno).

Spalletti ha optato per un modulo 3-5-2, schierando titolari Palmisano tra i pali, una difesa a tre con Gatti, Buongiorno e Calafiori, e Bellanova e Darmian sugli esterni. Fagioli regista in mediana con Frattesi e Folorusho come interni, alle spalle di Scamacca e Raspadori.

Nei primi 35 minuti Ricci ed El Shaarawy hanno giocato con l’Under 20, prima di subentrare rispettivamente a Fagioli e Gatti nel secondo tempo. Il match si è sbloccato al 4′ con il gol di Scamacca su assist di Raspadori. Provedel, portiere dell’Under 20 (ballottaggio tra lui e Meret per Euro24), ha parato un rigore a El Shaarawy al 31′.

L’Italia ha raddoppiato in avvio di ripresa grazie a Raspadori, ma l’Under 20 è riuscita ad accorciare le distanze al 8′ del secondo tempo con Sekulov, che ha approfittato di un errore di Bellanova. Ha calato il tris El-Shaarawy.

Per la giornata di oggi è attesa la lista ufficiale dei convocati del ct per la Germania: come già detto, saranno da valutare le condizioni di Meret per capire se partirà o no Provedel.

Le parole di Spalletti

“Mi prendo tutto il tempo per prendere la decisione più corretta, devo fare alcune valutazioni, comunque domani entro l’ora di cena penso di poter dare l’annuncio”, aveva detto ieri in conferenza stampa.”Cosa dirò a chi non porterò in Germania? Che mi dispiace”, ha aggiunto.

E tra coloro che non erano convocati per il pre ritiro, c’è Manuel Locatelli che oltretutto non aveva preso bene la scelta del tecnico. “Mi rimane il dispiacere per quelli che ho lasciato a casa ma quelli che ho io, sono i più forti”, aveva detto Spalletti.

Il CT convoca l’under 20: amichevole contro lo juventino Sekulov

Per un Locatelli che non c’è, c’è un Sekulov che segna. Le scelte di Spalletti parlano chiaro, c’è bisogno di un’Italia giovane e che possa contare sui suoi giovani talenti per porre le basi in vista del futuro.

E va in questo senso la fiducia data all’Under 20, scelta come sparring partner prima di un appuntamento fondamentale come Euro 2024. Nella selezione degli azzurrini, anche lo juventino Sekulov.