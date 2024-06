Milan, l’algoritmo pianifica il più grande dei ritorni: affare fatto e UFFICIALE | Theo Hernandez è furioso

Un ex tornerà a Milanello nelle prossime settimane e scatenerà reazioni che i dirigenti dei rossoneri dovranno cercare di sedare.

A parte la questione allenatore che dovrebbe essere risolta nei prossimi giorni, con l’arrivo di Paulo Fonseca che sembra ormai scontato e soltanto in attesa di essere ufficializzato, in casa Milan ci sono tante altre questioni che dovranno essere risolte durante l’estate che ormai è alle porte.

Prima tra tutte è quella relativa alla messa a punto delle situazioni che riguardano i calciatori che il club rossonero ha girato in prestito in Italia o in Europa durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Sono due i calciatori che non dovrebbero rientrare a Milanello perché riscattati dalle rispettive società in cui hanno giocato negli ultimi mesi.

Si tratta di Alexis Saelemaekers che ha giocato nel Bologna nell’ultima stagione e il club rossoblù intende riscattare pagando al Milan i dieci milioni di euro previsti e Charles De Ketelaere che ha disputato una grande stagione con la maglia dell’Atalanta e dovrebbe essere riscattato per quasi 30 milioni di euro, bonus e prestito oneroso compresi.

Quaranta milioni di euro circa di entrate che potrebbero condizionare anche l’altra situazione che dovrà essere monitorata con attenzione. Parliamo di quella relativa ai big che il Milan ha attualmente in rosa e che a questo punto non avrebbe alcuna necessità di cedere. Gira tutto attorno a Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao.

Milan, Theo e Maignan. O cessione o rinnovo

I tre calciatori più forti della rosa potrebbero però ricevere offerte irrinunciabili, come avvenuto lo scorso anno per Sandro Tonali, e a quel punto essere ceduti dalla società. Quello che sembra avere più richieste e che piace maggiormente è sicuramente il terzino sinistro francese. Bayern Monaco e Real Madrid sarebbero sulle sue tracce ed i tifosi del Milan tremano.

Un’eventuale cessione del laterale francese, nonostante i circa 80 milioni di euro che entrerebbero nelle casse del Milan, sarebbe una mazzata tremenda per i tifosi rossoneri che sono già delusi dalla scelta circa il nuovo allenatore. La società però è ad un bivio. Theo e Maignan hanno un contratto che scade a giugno 2026 e se dovessero restare a Milanello si dovrebbe trovare necessariamente l’accordo per un rinnovo.

Milan, il Fulham non riscatterà Ballo-Touré

Tornando ai calciatori che il Milan ha in giro per l’Italia e l’Europa in prestito, però, sembra ormai certo il ritorno di Origi e Ballo-Touré. Il terzino senegalese ha deluso parecchio al Fulham dove, in un’intera stagione, ha giocato appena sette partite.

Il club inglese ha già comunicato ufficialmente che il terzino sinistro non sarà riscattato e quindi a luglio Ballo-Touré si ripresenterà a Milanello. A quel punto sarà difficile piazzare un calciatore che non ha praticamente mercato e che è ormai fuori dal progetto rossonero.