Ultim’ora Marotta, nuovo acquisto GRATIS: inserito nel discorso d’insediamento | Difesa sistemata per 10 anni

Ecco l’innesto del reparto arretrato che i tifosi non si aspettavano: è un vecchio pallino del club nerazzurro

Con l’elezione di Beppe Marotta a nuovo presidente dell’Inter, inizia ufficialmente l’era nerazzurra Oaktree. Il club, dopo la svolta con il cambio di vertice, è pronta a mettere mano sul mercato per consentire a Simone Inzaghi di avere una rosa ancora più competitiva per la prossima stagione.

I campioni d’Italia per ora hanno una priorità, quella di trovare un vice Sommer. Emil Audero, attualmente in prestito dalla Sampdoria, non verrà riscattato alle condizioni stabilite e potrebbe quindi essere una soluzione.

Intanto, oltre alle entrate, la società fa anche i conti con le possibili uscite: Denzel Dumfries ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2025 e senza un rinnovo in vista potrebbe essere ceduto. L’Aston Villa ha già manifestato il proprio interesse, avviando contatti con gli agenti del giocatore per sondare i margini di una possibile trattativa.

Dumfries chiede un ingaggio di 5 milioni di euro annui, la stessa cifra richiesta all’Inter per il rinnovo, mentre il club milanese valuta il calciatore intorno ai 30 milioni di euro.

Rimpiazzo pronto

In caso di partenza di Dumfries, con Manchester United e Chelsea interessati all’olandese, la dirigenza nerazzurra corre subito ai ripari. Per questo ha iniziato a sondare l’opzione Dan Ndoye del Bologna. L’attaccante svizzero, classe 2000, ha impressionato nella stagione del ritorno dei rossoblù in Europa e rappresenta un profilo di interesse per l’Inter.

La società milanese ha iniziato a raccogliere informazioni, con il valore di mercato del calciatore stimato intorno ai 25 milioni di euro. Da valutare quindi se il Bologna sia o meno disposto a lasciar partire uno dei suoi elementi di spicco.

Il colpo a parametro zero

Il Tottenham si è appena “liberato” di quattro calciatori in scadenza di contratto, tra cui Japhet Tanganga, 24enne difensore già accostato all’Inter nella scorsa stagione. L’inglese di origini congolesi, quindi svincolato, potrebbe essere un ottimo colpo a parametro zero.

Nella stagione attuale il difensore ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per gran parte della stagione. Da valutare quindi le sue condizioni di salute, ma le voci di mercato lo accosterebbero all’Inter, fresco di cambio di presidenza.