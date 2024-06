Bisogna riconvocare la banda | Conte, altro colpo nostalgia dopo Lukaku: tutti insieme al Napoli

Antonio Conte si porta a Napoli un altro giocatore che ha allenato all’Inter dopo Lukaku, vuole andare sul sicuro, i tifosi sognano lo Scudetto

Dopo l’ufficialità, l’entusiasmo è alle stelle a Napoli. Il nuovo allenatore dei partenopei sarà Antonio Conte che torna così su una panchina di Serie A e prende le redini di una squadra che ha chiuso il campionato al decimo posto e fuori dalle competizioni europee. Il compito del mister pugliese sarà quello di centrare almeno la qualificazione in Champions se non lottare per lo Scudetto, approfittando di un calendario meno denso di impegni.

Aurelio De Laurentiis lo ha voluto fortemente per riportare motivazione in un ambiente spento dal rendimento insufficiente di quest’annata, anche se è consapevole che dovrà accontentare le sue richieste sul mercato, allestendo una rosa che sia di alto livello.

La campagna acquisti sarà influenzata dall’eventuale cessione di uno tra Victor Osimhen e Kvara, con il primo favorito a partire. Il georgiano nutre della stima del nuovo allenatore che lo vorrebbe avere con sé in questa sua avventura in Campania.

Se il nigeriano dovesse essere ceduto al suo posto potrebbe arrivare Romelu Lukaku, a prescindere se Osimhen si trasferisse al Chelsea o meno. Il Napoli, a quel punto, sarebbe disposto a pagare il cartellino del belga piuttosto che chiederlo in prestito come nelle passate stagioni hanno fatto Roma ed Inter.

Non solo Lukaku, un altro ex interista alla corte del Napoli

Proprio a Milano Lukaku ha dato il meglio di sé e in panchina c’era proprio Conte che andrebbe sul sicuro con Big Rom al centro dell’attacco. In quest’ultima annata ha realizzato 21 goal con la maglia dei giallorossi e vuole migliorare lo score.

Ma con lui Conte potrebbe avere di nuovo a disposizione anche Ivan Perisic. Il nazionale croato, classe 1989, si svincolerà dal Tottenham. Il contratto con gli Spurs scade a fine giugno e non sarà rinnovato e il Napoli ha l’occasione di ingaggiare l’esperto esterno a parametro zero.

Perisic è funzionale al gioco di Conte, gli esterni a tutta fascia saranno essenziali

Antonio Conte dovrebbe ricorrere al 3-5-2 come modulo, con gli esterni che quindi avranno un’importanza fondamentale nelle due fasi, quella di copertura e quella di spinta a sostegno della coppia di centravanti.

Perisic ha dimostrato di essere affidabile in tal senso e di essere anche un prezioso uomo-assist, motivi che lo rendono un profilo adatto al gioco di Conte.