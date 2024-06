Prenotato il volo per Roma: Icardi nuovo 9 del club capitolino | Convinto dall’allenatore

Il club giallorosso potrebbe sostituire il partente Lukaku con l’ex Capitano dell’Inter, reduce da due grandi stagioni in Turchia.

Dopo l’addio all’Inter e le ultime due stagioni complicate al Paris Saint Germain, dove comunque era partito bene con 20 reti in 34 partite, tra tutte le competizioni, al suo primo anno, Mauro Icardi ha ritrovato la voglia e la gioia di giocare a calcio, ma soprattutto di tornare a fare quello che gli riesce meglio: i gol.

L’ex bomber e Capitano dell’Inter, infatti, ha dimostrato di non essere affatto un calciatore finito, ma soprattutto di saper ancora far parlare di sé dentro il rettangolo di gioco e non soltanto per quel che riguarda la sua vita privata ed il gossip legato alla sua love story con Wanda Nara.

A ridargli la possibilità di esprimersi al meglio anche in campo è stato il Galatasaray. Icardi in Turchia è tornato ad essere una macchina da gol. Ben 55 in 73 partite, tra tutte le competizioni, il suo formidabile bottino realizzativo con la maglia giallorossa con cui ha anche conquistato due campionati turchi consecutivi.

Dopo un anno in prestito, proprio dal Paris Saint Germain, il Galatasaray lo acquista a titolo definitivo durante l’estate scorsa e lo fa nonostante le tante proposte che Maurito riceve, soprattutto dall’Arabia Saudita. A fine stagione, come detto, arriva la vittoria del campionato e della classifica dei cannonieri.

Galatasaray, lascia Timur. Senza di lui via anche Icardi

Uno dei motivi per cui Mauro Icardi, ormai quasi dodici mesi fa, ha preferito il Galatasaray all’Arabia o ad altri club europei, è stata la presenza di Erden Timur, vicepresidente dei giallorossi, con cui la punta argentina aveva legato molto, anche convinto dal suo progetto e con cui si era impegnato con la promessa di vincere il secondo campionato consecutivo.

Ora, però, Timur potrebbe lasciare il Galatasaray e Icardi potrebbe essere tentato nel fare la stessa cosa. Qualora questo dovesse accadere ci sarebbero diversi club che potrebbero essere interessati all’acquisto del bomber argentino, ormai 31enne, ma sempre una garanzia di gol e di freddezza sottoporta.

Mercato, la Roma su Mauro Icardi

In lizza per Icardi, ovviamente, potrebbero esserci diversi club del nostro Paese. Il centravanti ex Inter e Psg accetterebbe di buon grado un rientro nel nostro Paese e nella nostra Serie A anche per cercare di togliersi qualche soddisfazione in più rispetto alla sua prima esperienza, soprattutto dal punto di vista dei trofei vinti.

La squadra che potrebbe fiondarsi su di lui è la Roma che dovrà sostituire in qualche modo Romelu Lukaku, non riscattato dai giallorossi. Il club capitolino preferirebbe l’esperienza e la capacità realizzativa di Icardi, nonostante un’età ormai non più verde anche per i prezzi relativamente bassi che l’operazione comporterebbe.