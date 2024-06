Ausilio, trovato il nuovo Bale | Pescato in un campo ECUADOREGNO grazie…all’algoritmo

Il direttore sportivo nerazzurro è alla ricerca di nuovi talenti per poter garantire un futuro al club Campione d’Italia.

Sono giorni caldissimi in casa Inter. Dopo il passaggio di proprietà di circa due settimane fa, con il Fondo Oaktree che è subentrato a Steven Zhang, incapace di rifinanziare e/o ripagare il prestito, nelle ultime ore è arrivata una novità anche dal punto di vista dell’organigramma societario.

Il primo Consiglio d’Amministrazione dell’era Oaktree, infatti, ha deciso di promuovere come Presidente del club, Beppe Marotta che da martedì 4 giugno non è più soltanto l’amministratore delegato. Un premio per la bravura con cui in questi anni ha saputo mantenere alta la competitività della squadra, nonostante i tanti problemi di natura economica-finanziaria che c’erano all’interno della società.

Questa nomina è sicuramente la rassicurazione più importante che i tifosi dell’Inter potevano avere dai nuovo proprietari, soprattutto circa le loro intenzioni in merito alla gestione della squadra. Il fondo californiano non ha alcuna intenzione di far precipitare il valore e la relativa competitività della rosa e la promozione di Marotta è lì a testimoniarlo.

Un gesto in tal senso, anche se per ora non ancora ufficiale, d’altronde, Oaktree lo aveva già fatto dando il benestare all’aumento di ingaggio da offrire a Lautaro Martinez, capitano e leader dell’Inter con cui la società stava discutendo circa il rinnovo da un po’ di tempo.

Inter, ecco le prossime mosse estive

Dopo quello di Lautaro, che comunque sarà ufficializzato tra diverse settimane, dovrebbe toccare a Simone Inzaghi e Nicolò Barella che comunque non hanno mai avuto il minimo dubbio sulla loro permanenza a Milano. Mosse importanti dei nuovi proprietari che garantiscono la solidità del progetto Inter.

Altri passi da fare saranno quelli sul mercato anche se difficilmente si vedrà un’Inter che farà spese folli, ma soprattutto che non si occuperà prima di vendere e poi di acquistare, reinvestendo quella cifra. Dopo Zielinski e Taremi, infatti, potrebbero arrivare altri calciatori a parametro zero nel corso delle prossime settimane.

Inter, occhi sul giovanissimo Minda

Piero Ausilio, intanto, dopo una discussione con la propria squadra di scout, ha evidenziato sul proprio taccuino il nome di Alan Minda, esterno d’attacco classe 2003 che milita nel Cercle Brugge in Belgio. Il ragazzo è di nazionalità dell’Ecuador e viene paragonato addirittura a Gareth Bale, uno che proprio a San Siro contro l’Inter, segnando una tripletta nell’ottobre 2010, diede il via ad una carriera strepitosa.

Nella sua prima stagione in Belgio si è già messo in mostra segnando otto gol e fornendo sei assist. Ora, sul suo profilo c’è l’interesse di tanti club del campionato belga, ma anche quello del Parma e, come detto, dell’Inter in Italia. Il ragazzo parteciperà alla Copa America con la sua Nazionale, avendo così altre occasioni per mettersi in mostra.